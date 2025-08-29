Messina. Crack e cocaina in casa, pusher di Giostra arrestato

Nel muro del terrazzo la Squadra Mobile ha trovato la droga. Rapisarda è ai domiciliari

Messina – E’ ai domiciliari il 26enne Antonino Rapisarda, fermato dalla Squadra Mobile lo scorso 27 agosto dopo il blitz nell’abitazione di Giostra dove gli agenti hanno trovato crack e cocaina.

Droga nel muro del terrazzo

Una “soffiata” ha convinto gli investigatori ai comandi del vice Questore Vittorio La Torre a perquisire l’abitazione dove, in terrazzo, sono stati insospettiti da una crepa nel muro. E’ qui che gli agenti hanno trovato un sacchetto con 80 grammi di cocaina già tagliata e poco più di 4 grammi di crack trattato. Una volta suddiviso in dosi, avrebbero fruttato oltre 140 dosi di coca e 19 dosi del pericolosissimo crack.

Ai domiciliari

Il ragazzo è stato arrestato in flagranza per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti insieme ad altre due persone, per le quali la giustizia fa un altro corso, per ordine del pubblico ministero Liliana Todaro. Il giudice Salvatore Pugliese ha accolto la richiesta del difensore, l’avvocata Angela Martelli, e gli ha concesso i domiciliari, convalidando l’arresto degli agenti.