Messina. Crisi supermercati ex Gicap, il 4 dicembre sciopero e sit in davanti alla Prefettura

Cgil, Cisl e Uil chiedono l'intervento di Palazzo del Governo e del Ministero

La Filcams Cgil Messina, la Fisascat Cisl Messina e la Uil Tucs Sicilia sezione di Messina esprimono forte preoccupazione per la crisi che sta investendo i punti vendita della rete ex Gicap, oggi in parte gestiti e acquisiti da Ergon Spa.

Nel 2021 il Tribunale di Messina aveva concesso in fitto di ramo d’azienda a Ergon Spa i 39 punti vendita della rete Gicap, provenienti da una procedura di concordato preventivo. Ad oggi, Ergon ha acquistato 21 punti vendita, mentre 2 sono passati ad altre aziende e 16 restano esclusi, ancora in gestione temporanea e operativi solo fino a fine anno, con il rischio concreto di chiusura e con centinaia di famiglie coinvolte.

“Abbiamo più volte chiesto – dichiarano i sindacati – che la rete dei punti vendita non venisse smembrata, ma non siamo stati ascoltati. Oggi ci troviamo davanti al rischio concreto di nuovi licenziamenti e di un ennesimo dramma occupazionale. Abbiamo fatto con il Tribunale di Messina un incontro per individuare una soluzione condivisa e sostenibile ma non abbiamo ottenuto risposte adeguate. A rendere ancora più grave la situazione è la decisione di Ergon Spa di avviare una procedura di licenziamento collettivo nei 21 punti vendita appena acquistati, una scelta che riteniamo incomprensibile e in contrasto con la necessità di rilancio”.

Una scelta che appare ancor più inspiegabile, sottolineano le organizzazioni sindacali, perché “proprio sui punti vendita acquisiti ci saremmo aspettati investimenti, un piano industriale serio e garanzie occupazionali, non nuovi tagli. Dopo anni di incertezze e sacrifici, i lavoratori ex Gicap non possono essere nuovamente abbandonati”.

Per dare un segnale forte e richiamare l’attenzione delle istituzioni, i sindacati proclamano lo sciopero e una mobilitazione con il sit-in di protesta il 4 dicembre davanti alla Prefettura di Messina, chiedendo un intervento straordinario anche da parte del Ministero competente che possa coprire i lavoratori con l’ammortizzatore sociale.

“La tenuta occupazionale deve essere la priorità – affermano i sindacati –. Chiediamo alla Prefettura di farsi parte attiva e al Ministero di intervenire con urgenza per evitare un nuovo terremoto sociale”.

“Siamo al fianco dei lavoratori – concludono i sindacati – pronti a rappresentarli in ogni sede sindacale e istituzionale. Dopo anni di sacrifici e promesse di rilancio, non possiamo accettare che a pagare siano ancora una volta le persone che con il loro lavoro hanno garantito l’apertura dei punti vendita, in un territorio quale quello provinciale già fortemente provato dalle chiusure di molte attività commerciali e che sta subendo una forte crisi economica”.

