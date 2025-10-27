 Messina. Crollano due alberi in via Venezian, strada chiusa FOTO

Messina. Crollano due alberi in via Venezian, strada chiusa FOTO

Redazione

Messina. Crollano due alberi in via Venezian, strada chiusa FOTO

lunedì 27 Ottobre 2025 - 09:21

Intervento immediato delle squadre di soccorso per la rimozione delle grandi piante e la messa in sicurezza dell'area

Due grossi alberi sono crollati stamani in Via Giacomo Venezian, bloccando completamente la carreggiata e causando notevoli disagi alla circolazione in zona.

Il tronco e la chioma delle piante si sono riversi sull’asfalto, mentre l’area è stata transennata da nastro bicolore e segnalata da un cartello di lavori in corso.

Intervenuto tempestivamente il personale di sicurezza e manutenzione, supportato da un mezzo dotato di gru per procedere al sezionamento e alla rimozione dei grossi tronchi.

Gli alberi sono stati sradicati dal terreno, lasciando in vista un ampio apparato radicale, elemento che spingerà probabilmente gli enti competenti a valutare lo stato di salute generale del patrimonio arboreo della strada, molto alberata e costellata da edifici storici.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di sgombero, con la Polizia Municipale sul posto per gestire la viabilità e deviare il flusso dei veicoli, data l’importanza dell’arteria in quella zona cittadina. La chiusura ha inevitabilmente creato rallentamenti nelle vie limitrofe.

Si attendono valutazioni in merito alla natura del cedimento, al fine di scongiurare future problematiche di sicurezza pubblica.

albero via venezian
albero via venezian
albero via venezian
albero via venezian
albero via venezian
albero via venezian
albero via venezian
albero via venezian
albero via venezian
albero via venezian
albero via venezian

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina, clima “pazzo”: dalla spiaggia a pioggia e vento in poche ore
Sequestrata officina abusiva, multa al proprietario e a chi ha portato lì l’auto a riparare
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED