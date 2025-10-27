Messina. Crollano due alberi in via Venezian, strada chiusa FOTO

Intervento immediato delle squadre di soccorso per la rimozione delle grandi piante e la messa in sicurezza dell'area

Due grossi alberi sono crollati stamani in Via Giacomo Venezian, bloccando completamente la carreggiata e causando notevoli disagi alla circolazione in zona.

Il tronco e la chioma delle piante si sono riversi sull’asfalto, mentre l’area è stata transennata da nastro bicolore e segnalata da un cartello di lavori in corso.

Intervenuto tempestivamente il personale di sicurezza e manutenzione, supportato da un mezzo dotato di gru per procedere al sezionamento e alla rimozione dei grossi tronchi.

Gli alberi sono stati sradicati dal terreno, lasciando in vista un ampio apparato radicale, elemento che spingerà probabilmente gli enti competenti a valutare lo stato di salute generale del patrimonio arboreo della strada, molto alberata e costellata da edifici storici.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di sgombero, con la Polizia Municipale sul posto per gestire la viabilità e deviare il flusso dei veicoli, data l’importanza dell’arteria in quella zona cittadina. La chiusura ha inevitabilmente creato rallentamenti nelle vie limitrofe.

Si attendono valutazioni in merito alla natura del cedimento, al fine di scongiurare future problematiche di sicurezza pubblica.