Messina. Dafne Musolino supera quota 100mila voti ed è eletta senatrice - Tempostretto

Le prime dichiarazioni: "Grazie De Luca e difenderò la Sicilia"

MESSINA – Ha ottenuto 105.098 voti e ha vinto la sfida del collegio uninominale di Messina ed Enna. Grande la soddisfazione per l’assessora Dafne Musolino, eletta senatrice per “Sud chiama Nord”, progetto politico di Cateno De Luca: “Con oltre 104 mila voti sono stata eletta senatrice. Grazie Cateno De Luca per la fiducia che mi hai accordato, candidandomi. Grazie a tutti i messinesi che hanno confermato la fiducia in Cateno De Luca e hanno creduto nel progetto De Luca Sindaco d’Italia tributandomi. È arrivato il momento di andare a Roma a difendere la Sicilia e rivendicare il nostro ruolo nella politica nazionale e internazionale. Centomila volta grazie!”.

Nella sfida all’ultimo voto, è arrivata seconda con IL 29.40 per cento, 103.143 voti, la deputata Ella Bucalo, Fratelli d’Italia. Terza, con il 18,02%, la sottosegretaria e senatrice Barbara Floridia (M5S), presente pure nel listone di Giuseppe Conte e che tornerà in Parlamento. Quarta la consigliera comunale del Partito democratico, Antonella Russo, con il 14,81 per cento. Per Azione più Italia Viva, Emiliano Lazzara Papina è al 3,56; Giuseppe Sottile (Italexit) è al 2,17; Renzo Ioppolo (Italia Sovrana e Popolare) ottiene 0,81 per cento; Dolores Dessì (Unione popolare) 0,71; Carla Bonanno (Vita) 0,40.

