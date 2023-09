Messina. "degrado a Vico Pennisi, di nuovo abbandonato" - Tempostretto

La segnalazione di una cittadina dopo l'appello del consigliere Crottogini: "Fogna, discarica, buche e mancanza di luce"

MESSINA – Segnalazioni WhatsApp 366.8726275. Scrive una cittadina: “Sono un’abitante del Vico Pennisi di Pistunina e chiedo che venga fatto un servizio giornalistico sulle condizioni in cui versa il luogo appena citato, al fine di rendere nota la situazione che lo contraddistingue ormai da molti anni”.

In realtà, sono molti i servizi che, in questi anni, abbiamo dedicato al problema. Lo scorso giugno così iniziava l’articolo: “Tempostretto torna a Vico Pennisi, a Larderia. Nel febbraio 2023 abbiamo raccontato che il torrente è stato ripulito. Ma ora, segnala il consigliere della I Municipalità Mario Crottogini, la strada è di nuovo abbandonata. Fino a quando serviva da bretella di collegamento era tenuta in ordine, con tanto di foto trappola. Ora c’è di nuovo la discarica”.

“Fogna, discarica e buche sono da sistemare qui. Si tratta di una via fondamentale per i villaggi di Larderia e Tremestieri. E oggi non c’è più nemmeno la luce”, spiega il consigliere.

