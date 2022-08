Messina. Degrado vicino al Duomo - Tempostretto

Siamo in via S.Giacomo, a fianco del Duomo.Secondo voi una situazione del genere sarebbe tollerata in Piazza Duomo a Milano a Firenze o altrove?

La via S.Giacomo è di fianco al Duomo. La foto inviata al numero WhatsApp 366.8726275 mostra una situazione oggettivamente degradante. Secondo voi uno scempio del genere sarebbe consentito e tollerato nei pressi di Piazza Duomo a Milano, a Firenze o in qualunque altra città civile? Ovviamente no. Da noi, invece, sembra che il bene pubblico, in cui è da includere la bellezza, possa essere trascurato a beneficio dei comodi personali.

Più volte, su segnalazione dei lettori abbiamo denunciato l’irregolare e ormai troppa diffusa abitudine di esercenti e gestori di locali che lasciano permanentemente i carrellati sul marciapiede. Le regole della differenziata, che dovrebbero valere per tutti, non lo consentono.

Non è nemmeno permesso, come nel caso mostrato dalla foto, lasciare i rifiuti in mezzo alla strada al di fuori dei carrellati. Se i contenitori non dovessero bastare per la mole di spazzatura prodotta,se ne possono chiedere altri. Di certo non si può abbrutire le strade e, men che meno, le nostre aree di pregio, con sacchi dall’aspetto immondo.

Attuare comportanti rispettosi del contesto in cui si vive e si opera è un principio di civiltà che andrebbe seguito da tutti. Il controllo e le sanzioni servono, naturalmente, ma non bastano se non c’è un profondo cambiamento culturale e di mentalità.