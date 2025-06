Messina. Demolire davanti al mare, non ricostruire e recuperare la vista del panorama

Troppe costruzioni a pochi passi dallo Stretto precludono la vista e l'accesso ai 56 km di costa

MESSINA – L’ultima idea è l’ampliamento del lungomare del Ringo. Messina vanta ben 56 chilometri di costa, ma una parte significativa non è accessibile e spesso neanche visibile a causa di proprietà private o costruzioni che si frappongono tra la città e il mare. Sul lato tirrenico, lungo i 24 chilometri di costa, sono presenti solo poche strette stradine di accesso ai vari villaggi. E all’incrocio dei due mari è emblematica la situazione di via Senatore Arena, mai risolta. Anche a Torre Faro, Ganzirri e Sant’Agata, il mare si intravede solo a tratti. Per tornare a godere appieno del panorama marino, bisogna affidarsi alla riviera da Sant’Agata a Paradiso (pur con alcune brutture e concessioni discutibili), poi l’abbandono e il degrado della Case Basse fino ad arrivare, appunto, al Ringo.

Agire per sottrazione

Dal percorso di partecipazione pubblica verso il concorso di progettazione del lungomare Boccetta – Annunziata è emerso chiaramente che i cittadini chiedono di agire per sottrazione, eliminando il troppo che si è costruito davanti al mare, riconquistando spazi e panorami. Quindi non ricostruire e valorizzare gli spazi pubblici per riconnettere la città con il suo elemento più prezioso, lo Stretto.

Fiera e area di fronte al porto

Una filosofia che si fa sempre più spazio in città. La demolizione dell’ex Teatro in Fiera ha dato respiro a quella zona, in attesa che si completi la riqualificazione. Anzi, c’è chi ritiene che si sarebbe potuto osare ancora di più, a partire dall’ex Irrera a Mare.

In pieno centro, davanti al Porto, sono stati abbattuti gli ex Magazzini Generali e l’ex Mercato Ittico. A breve seguiranno gli ex Silos Granai e l’ex Casa del Portuale. Qui non sarà più costruito l’I-Hub, come inizialmente pensato, ma si creerà un ampio spazio aperto davanti al mare, magari spostando la strada lato monte.

Di esempi virtuosi ce ne sono altrove: l’Arena dello Stretto a Reggio Calabria, la Terrazza Mascagni a Livorno, Piazza della Libertà a Salerno, città che si riconnettono direttamente con l’affaccio marittimo.

La vecchia via don Blasco e la spiaggia in centro

Basta spostarsi di pochi metri, restando in pieno centro, per arrivare sulla vecchia via don Blasco. Anche lì tante costruzioni a ridosso del mare, che neanche si vede.

Nessuno vuole la chiusura di attività economiche, anzi, ma l’obiettivo deve essere quello di agevolare la delocalizzazione, visto che alcuni tipi di attività non hanno nulla a che vedere col mare. Un esempio di cosa si può realizzare in quella zona è il progetto dell’ex Macello, che dovrebbe partire a breve.

Un turista che arriva in centro città e vuole recarsi in spiaggia, oggi, è costretto a prendere un bus e dirigersi verso nord (soprattutto) o sud. L’obiettivo è di rendere accessibile il mare a 600 metri da piazza Cairoli e viale San Martino, a partire dalla spiaggia di Maregrosso, oggi nascosta da tanti fabbricati, alcuni dei quali saranno demoliti.

La costa sud

Spostandosi a sud, poi, lo Stretto diventa un contorno sempre più inaccessibile, dove prolifera il degrado, e il progetto della Via del Mare resta un’opportunità mancata. Così mentre altre città hanno creato la propria forza economica sul rapporto col mare, Messina gli volta le spalle. Demolire senza ricostruire, davanti al mare, non significa penalizzare l’economia ma aprire un settore che dovrebbe essere prioritario per una città con una costa così estesa. L’accesso e la fruizione del mare possono creare un’economia turistica, e non solo, e le attività economiche che nulla hanno a che vedere non vanno chiuse, ma semplicemente spostate a un minimo di distanza dal mare, dove invece negli ultimi decenni si è costruito di tutto, precludendone l’accesso a cittadini e turisti.