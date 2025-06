Messina. Il lungomare del Ringo può ampliarsi, giù un vecchio negozio

Altre attività andrebbero delocalizzate per aprire un nuovo tratto alla vista del mare

Per anni tutto è stato demandato al concorso di progettazione Boccetta – Annunziata, che però ha tempi lunghi. Ma, così come per l’area della Fiera, anche per il lungomare del Ringo sono possibili interventi più semplici e rapidi.

Termina con una piccola area di parcheggio, poi ci sono un panificio, un vecchio negozio di mobili ormai chiuso, un capannone del Nautico, un tabacchino, una pescheria e un fruttivendolo, prima del Circolo del Tennis e Vela.

Ora è stato stabilito che quel vecchio negozio in disuso sarà abbattuto, liberando una piccola porzione di affaccio a mare. E lo stesso andrebbe fatto per le altre attività, magari con agevolazioni alla delocalizzazione. Attività da preservare ma che non hanno nulla a che vedere con la fruizione del mare e anzi ne ostruiscono la vista.

C’è l’esempio dell’ex Teatro in Fiera, che ha dato respiro a quella zona, così come anche l’area dove sono stati demoliti gli ex Magazzini Generali e l’ex Mercato Ittico. L’idea è quella di non ricostruire nulla davanti al mare ma creare spazi pubblici di socialità.

Lungomare – Museo

E’ emerso nel corso di un incontro tra il Consiglio della V Municipalità e il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo. Tra le idee, quella di ampliare il parcheggio e, soprattutto, realizzare un “Museo a cielo aperto”, considerato che il Museo “al chiuso” è di fronte. “Ci hanno dato la disponibilità per mettere a disposizione opere d’arte da collocare lì” – ha detto Rizzo.

Il lungomare potrebbe fungere da “biglietto da visita” e apripista al museo, valorizzando il patrimonio artistico e culturale in un contesto unico. Altra idea è quella di nuove aree dedicate ai giochi per bambini, per riportare la gioia dei più piccoli sul lungomare, dopo ripetuti danneggiamenti e sparizioni.

“Non c’è un progetto ma è un’idea del quinto quartiere, che a me piace molto e per la quale vorremmo andare avanti” – conclude Rizzo.