Messina. Discarica abusiva a Bordonaro - Tempostretto

Suppellettili e rifiuti di vario genere abbandonati da qualche svuotacantine e da incivili impuniti. Le fototrappole non sono più di moda?

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve, volevo segnalare le montagne di spazzatura che ogni giorno spuntano a Bordonaro (Case gialle)”. Scrive un nostro lettore: “Com’è possibile che il Comune non faccia niente per questa zona lasciata totalmente al degrado? Qui vengono camion a scaricare di tutto ogni giorno e poi una persona che esce di casa deve camminare in mezzo alle montagne di immondizia”.

Giriamo l’appello ad amministrazione comunale, Messina Servizi e Polizia municipale affinché affrontino anche questa emergenza. Quella delle discariche abusive è una delle maggiori emergenze che stiamo vivendo. Di sicuro le segnalazioni sono tante e istituzioni e cittadini devono allearsi per isolare chi si comporta in modo incivile e illegale.