Messina. Discarica di rifiuti puzzolente e pericolosa

La situazione è stata segnalata alla polizia ambientale più di due settimane fa, senza alcun esito. Speriamo che si intervenga presto.

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via G. Alibrandi, 11 (traversa di viale Giostra n.d.r.). Da oltre due settimane segnaliamo la presenza di una discarica abusiva di rifiuti, che continua a crescere giorno dopo giorno. La situazione è ormai insostenibile. Puzza nauseabonda che arriva fino al secondo piano delle abitazioni. Ratti avvistati tra i sacchi di spazzatura. I rifiuti sono ammassati sotto un grosso albero: basta un mozzicone di sigaretta per scatenare un incendio che potrebbe coinvolgere l’intera palazzina adiacente. Grave problema ambientale, di decoro urbano e soprattutto di salute pubblica”.

“Abbiamo già segnalato via email la situazione alla polizia ambientale di Messina più di due settimane fa, su indicazione dei vigili urbani, ma nulla è stato fatto”, conclude il cittadino.

E’ necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti prima che sia troppo tardi.