Messina. Discarica in Contrada Scoppo - Tempostretto

Messina. Le zone periferiche e meno visibili sono diventate la meta preferita per gli incivili

“Salve, quello che vedete è una piccola parte di tutto ciò che hanno buttato. Abito in C.da Scoppo alta, dove finisce la strada, ormai zona adibita a discarica di materiale di qualunque tipo, anche un serbatoio in amianto sul letto del torrente, che non viene ripulito da decenni. Spero pubblichiate queste foto ed altre che vi invierò. Mi auguro, inoltre, che le suddette vengano visionate da chi di competenza.”

Rosanna Gulletta

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275