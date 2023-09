Messina, divieto di sosta in un tratto di via Aspa per lavori alla rete fognante - Tempostretto

Risanamento strutturale e restauro conservativo in area esterna alla caserma Crisafulli-Zuccarello

MESSINA – Per consentire i lavori di scavo per la sostituzione della condotta fognaria e pozzetti in via Mario Aspa, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto dalle ore 8 di lunedì 25 sino alle 17 del 4 ottobre, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Mario Aspa, nel tratto compreso tra via Garibaldi e il numero civico 15.

5^ rievocazione storica del Circuito dei Laghi: i provvedimenti viari.

L’1 ottobre, dalle ore 8 alle 13.30, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare in via Lago Grande, nel tratto compreso tra le vie Consolare Pompea e Pollastrini. Il provvedimento è stato disposto in occasione dello svolgimento della 5^ rievocazione storica del Circuito dei Laghi-Memorial Rosario Papa.

Per permettere la ristrutturazione in un’area esterna adiacente al varco carraio della caserma Crisafulli-Zuccarello, sita in via Noviziato, da martedì 26 settembre al 25 ottobre 2023, nella fascia oraria 7-17, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Noviziato, nel tratto a valle ed a monte del varco carraio della caserma Crisafulli-Zuccarello. Istituiti inoltre il divieto di transito veicolare per semicarreggiata in via Noviziato, per un tratto di 10 metri, in prossimità del varco carraio; il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata stradale di via Noviziato, non impegnata dai lavori; il divieto di transito pedonale nel tratto di marciapiede di via Noviziato interessato dai lavori; e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia di via Noviziato nel tratto compreso tra piazza Trombetta e 50 metri a monte del varco carraio.