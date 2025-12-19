La musica e l’energia di Daniele Silvestri per salutare l’anno a Cinquefrondi

CINQUEFRONDI – Sarà Daniele Silvestri a salutare il 2025 ed accogliere il 2006 di Cinquefrondi. Il concerto di capodanno, organizzato dalla Città Metropolitana, si terrà il 31 dicembre, a partire dalle 21:30, in Piazza della Repubblica. Un evento gratuito, inserito nel programma che l’Ente ha predisposto per le festività natalizie.
«La Città Metropolitana di Reggio Calabria – hanno detto il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il consigliere delegato, nonché primo cittadino di Cinquefrondi, Michele Conia – è orgogliosa di sostenere un progetto artistico che arricchisce il nostro cartellone natalizio e rappresenta un momento di crescita per l’intero territorio».
«In questi anni – hanno aggiunto – abbiamo inteso investire sui grandi eventi e la cultura quali motore di coesione sociale, sviluppo economico e attrattività turistica. Scegliere di portare a Cinquefrondi, uno dei centri più autentici del comprensorio, un artista di fama internazionale come Daniele Silvestri significa investire nella valorizzazione delle nostre comunità interne, creando opportunità di incontro e di scambio culturale per cittadini e visitatori».
«In una fase storica in cui le aree interne rischiano lo spopolamento e la marginalità – hanno concluso Falcomatà e Conia – iniziative come questa rappresentano un forte segnale di fiducia nelle potenzialità locali. La musica, l’arte e gli eventi culturali sono strumenti preziosi per rafforzare il senso di appartenenza, attirare pubblico e risorse, contribuire allo sviluppo economico e sociale delle nostre comunità. Per questo, come a Cinquefrondi, saranno molti gli appuntamenti da cerchiare in rosso nei Comuni che rappresentano l’ossatura della nostra bellissima Città Metropolitana».
