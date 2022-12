Messina. Domenica l'inaugurazione della 17esima Mostra di Arte Presepiale - Tempostretto

Sarà aperta dal 18 dicembre al 6 gennaio ai Chiostri dell'Arcivescovado

Domenica 18 dicembre, alle ore 16.30, si svolgerà la cerimonia di apertura della XVII Mostra di Arte Presepiale. Ad allietare la serata, l’Ensemble Strumentale degli alunni dell’I.C. Boer – Verona Trento. Interverranno alla manifestazione, il vescovo Mons. Giovanni Accolla, il sindaco di Messina

Federico Basile e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina Stello Vadalà.

L’Associazione Italiana Amici del Presepio di Messina, propone anche quest’anno la Mostra d’Arte

Presepiale, con la collaborazione della Curia Arcivescovile, dell’Ente Teatro di Messina e il Patrocinio del

Comune.

Dal 18 dicembre al 6 gennaio

La Mostra, che giunge alla sua diciassettesima edizione, allestita nei Chiostri del palazzo Arcivescovile di Messina, sarà visitabile dal 18 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 20

(chiuso il 31 dicembre).

Nella rassegna, che si rinnova ogni anno, sarà possibile apprezzare le diverse interpretazioni del presepio, simbolo del Natale nella cultura cristiana, ambienti e scenari differenti uniti da un unico filo conduttore la Natività, all’interno di un’esposizione d’alto valore artistico e culturale. I Presepi in esposizione, sono frutto del lavoro svolto dai soci dell’Associazione, che dedicano il loro tempo libero durante tutto l’anno. Tante le opere in esposizione, dal presepe storico dove l’autore riproduce fedelmente i luoghi della nascita di Gesù, a quello popolare ambientato in qualsiasi periodo e in qualunque regione geografica.

I diorami

Non mancano i diorami Presepi visti da un’unica veduta, curati nei minimi particolari, con giochi di prospettiva ed effetti luce. Anche questi rappresentano altrettanti passi del Vangelo: prima della nascita di Gesù (Annunciazione, visita a Elisabetta, ricerca d’alloggio, ecc.) e alla sua infanzia, (primi passi, Gesù fra i dottori del Tempio, bottega di Nazareth, ecc.). Anche quest’anno sarà allestito un laboratorio, dove saranno mostrate dal vivo le tecniche utilizzate dai presepisti per realizzare diorami e presepi.

Le scuole

Ospiti della manifestazione alcune classi dell’Istituto d’Arte Basile di Messina, che sotto la guida dei loro insegnanti, hanno realizzato dei lavori sul tema della “Natività di Gesù” utilizzando varie tecniche e materiali.

Al fine di promuovere la manifestazione e diffondere il valore della tradizione Presepiale, tramandandola

alle nuove generazioni, grazie anche alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico provinciale, si è data la

possibilità alle scuole che ne hanno fatto richiesta, di poter visitare la mostra, anche di mattina, fuori dal

normale orario di apertura.