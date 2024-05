Messina. Domenica la Giornata del naso rosso

Appuntamento a piazza Cairoli dalle 9 alle 20

I volontari clown di corsia Vip Italia si preparano a “clowntagiare” le principali piazze di tutta Italia per la 20esima Giornata del Naso Rosso.

Domenica 26 maggio 2024 si rinnova nelle piazze delle principali città italiane l’appuntamento con la Giornata del Naso Rosso, organizzata dai volontari clown di corsia di Vip Italia Odv.

L’evento, giunto alla sua 20esima edizione, è l’unico durante il quale vengono raccolti i fondi necessari per sovvenzionare i progetti della Federazione Vip ViviamoInPositivo Italia Odv.

Bolle di sapone, colori, giochi, balli… i volontari di Vip Italia animeranno per l’intera giornata le piazze delle città dove sono presenti ed operano le Associazioni federate, dando vita a spettacoli e momenti di gioia per un pubblico di tutte le età. La Giornata del Naso Rosso sarà anche l’occasione per entrare nel mondo Vip, per conoscerne i valori e i progetti, per imparare a riconoscere i clown di Vip Italia – gli unici autorizzati a questa raccolta fondi – dotati del camice identificativo (caratterizzato dalla scritta Viviamo in Positivo sulla schiena, dal colletto rosso, dalle maniche rigate giallo/bianco e verde/bianco), del tesserino e naturalmente dell’inseparabile naso rosso.

Con le risorse raccolte durante la Giornata del Naso Rosso è possibile sostenere i corsi di formazione per i volontari clown delle 71 Associazioni federate, le missioni organizzate nei paesi in via di sviluppo, i progetti da realizzare nelle scuole ed aiutarci a diffondere, tra l’opinione pubblica, la conoscenza della clown terapia e della filosofia del “Viviamo In Positivo”, alla base dei valori di Vip Italia Odv. Tutte queste attività vanno a sostenere la missione base di ogni volontario di Vip Italia, ossia il servizio tra le corsie degli ospedali, delle Rsa, nelle carceri e nei luoghi di sofferenza, per portare il sorriso e la leggerezza in luoghi dove spesso vengono a mancare.

I volontari clown di Vip Messina Odv operano sul territorio messinese dal 2004. Tutt’oggi prestano servizio all’ospedale Papardo di Messina nei reparti di Pediatria, Chirurgia Plastica ed Medicina Interna e, anche in altre strutture sociosanitarie come la Casa di Ospitalità “Collereale” di Messina. Molte sono state le collaborazioni con Admo – Associazioni Donatori Midollo Osseo, Fondazione Telethon e in altri enti di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ove la presenza di volontariato era richiesta.

La Giornata del Naso Rosso si svolgerà domenica 26 maggio 2024 a Piazza Cairoli dalle 9 alle 20. I volontari clown di Vip Messina saranno in piazza con giochi, balli, trucca-bimbi e spettacoli comici. Nell’intero arco della giornata sono stati organizzati diverse postazioni gioco per intrattenere adulti e piccini, laboratori artistici, punto informazioni.