Messina, domenica lo svincolo di Boccetta chiuso per sei ore - Tempostretto

Non sarà possibile utilizzare la rampa d'ingresso a causa di alcuni interventi di potatura

MESSINA – Per sei ore, dalle 6 alle 12 di domenica 13 novembre, la rampa d’ingresso dello svincolo di Boccetta resterà chiusa. Lo ha comunicato Autostrade Siciliane, che prepara un intervento di potatura importante proprio in quel breve tratto del viale. All’altezza del Liceo Archimede, infatti, alcuni alberi necessitano di interventi immediati, per garantire la sicurezza delle piante e della cittadinanza.

L’ordinanza è stata emessa dall’Area tecnica e di esercizio di Autostrade Siciliane su richiesta di Palazzo dei Leoni. Il suggerimento per chi sbarca a Messina è di utilizzare lo svincolo di Giostra per immettersi in autostrada. In alternativa, resterà fruibile lo svincolo di Messina Centro. A coordinare la sorveglianza sul traffico sarà la Polizia Metropolitana, insieme ad Autostrade Siciliane.