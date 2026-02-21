 Messina. Dopo il ciclone Ulrike riapre il Gran Camposanto

sabato 21 Febbraio 2026 - 08:00

Riaprirà martedì, invece, il cimitero di Giampilieri - Molino

A una settimana dal passaggio del ciclone Ulrike, il Gran Camposanto di Messina riapre finalmente i cancelli ai visitatori. Gli interventi di messa in sicurezza hanno permesso di superare le gravi criticità che avevano inizialmente imposto la chiusura: sono stati rimossi gli alberi crollati, con particolare attenzione alla zona della Palmara e al muro di cinta su via Catania. Risolte anche le problematiche che avevano interessato l’impianto idraulico a San Cosimo Basso e le arterie interne, rendendo nuovamente accessibili i tratti stradali precedentemente interdetti, inclusa la via verso il tempio crematorio.

Resta ancora chiuso, fino a lunedì 23 febbraio compreso, il cimitero di Giampilieri-Molino. I danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, tra cui la caduta di molti alberi e la compromissione delle aree alberate, richiedono il proseguimento delle attività di sistemazione dei cimiteri, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. L’attività di messa in sicurezza è sempre in corso da parte di Messina Servizi. Da lunedì 23 febbraio saranno inoltre avviati gli interventi di ripristino delle pavimentazioni, dei muri, delle recinzioni e di altri manufatti danneggiati, nelle aree già liberate dagli alberi caduti, tramite l’appalto di pronto intervento del Servizio Cimiteri.

