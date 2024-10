Messina. Dopo tre mesi riaperta la piscina di Villa Dante

Era chiusa da fine luglio. Sono state riparate le perdite e sostituiti i vecchi boiler

Dopo tre mesi di chiusura riapre la piscina di Villa Dante. A fine luglio erano state individuate delle perdite lungo la canaletta che circonda la vasca. Oltre a queste riparazioni, sono stati sostituiti i due vecchi boiler scalda acqua, per una spesa totale di circa 15mila euro.

Il Comune di Messina sta già lavorando ad un nuovo progetto di ristrutturazione degli edifici interni della piscina e della palestra. Verranno effettuati lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza dei locali caldaia, climatizzazione della palestra, illuminazione e fotovoltaico. Interventi strutturali che sono già stati approvati in Giunta. Sono stati individuati i fondi e adesso si procederà con i progetti esecutivi per poi appaltare i lavori.