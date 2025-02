Messina. Droga in carcere si “scava” nei telefonini sequestrati agli agenti I NOMI

Analisi sui cellulari sequestrati agli agenti penitenziari dopo che un pentito ha rivelato il giro di droga in carcere. Tutti gli indagati

Messina – Entra nel vivo l’inchiesta sulla droga e i telefonini in carcere che ha portato al blitz dei Carabinieri a Gazzi, lo scorso 31 gennaio. Saranno infatti passati al setaccio conversazioni e messaggi estratti dai telefonini sequestrati ai 9 agenti della Penitenziaria indagati.

Analisi degli smartphone sequestrati agli agenti

Saranno inoltre vagliati tutti i dati considerati utili che saranno estratti dagli smartphone. Un accertamento considerato essenziale per verificare l’uso che i detenuti facevano degli apparecchi cellulari, con chi erano effettivamente in contatto, all’esterno, e la rete di coperture all’interno del carcere.

Per farlo la Procura ha chiesto a tre consulenti di estrarre i dati dai cellulari sequestrati. La perizia verrà effettuata il prossimo 17 febbraio e se ne occuperanno i dottori Caruso Cosimo Licata, Ignazio Maria Antonio Tulumello e Filippo Impellizzeri.

Un pentito ha spifferato tutto sul giro di droga in carcere

L’inchiesta del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, coordinata dai pm Francesca Bonanzinga, Marco Accolla e Anita Siliotti, nasce per verificare i sospetti sulla droga che circolava in cella, a Gazzi. Un allarme più volte denunciato, quello dello spaccio di stupefacenti nelle carceri messinesi, confermato recentemente da un pentito, che ha sollevato dubbi sulla complicità di alcuni agenti penitenziari. Al vaglio dell’inchiesta c’è infatti anche l’effettivo ruolo nel giro di droga, scoperto la scorsa estate, di 9 agenti penitenziari, sospesi dal servizio dopo le perquisizioni dei Carabinieri.

Tutti i nomi degli indagati

Nel procedimento sono oggi indagati: i detenuti Angelo Arrigo, Giovanni Aspri, Carmelo Bianca, Filippo Cannavò, Santo Chiara, Giovanni Cortese, Giovanni Costa, Eros Di Blasi, Orazio Giovanni Di Grazia, Giorgio Di Gregorio, Alessio Papale, Lucio Pappalardo, Antonio Paratore, Francesco Russo, Angelo Sapiente, Vincenzo Tripodi, Ivan Zappalà, Nebi Nemeti, Emanuele Bonanzinga, Francesco Ferrante, Davide Mandalà, Roberto Papale, Claudio Bonanzinga. Indagati anche Vincenzo La Foresta e gli agenti penitenziari Saverio Annetti, Domenico Campanella, Kevin Costa, Andrea Genovese, Giuseppe Grioli, Domenico La Marca, William Rega (di Taranto), Sergio Saraò e Luca Vita.