Messina è di tutti, stop alle “privatizzazioni” dei suoi luoghi

Gli accessi al mare, l'invasione dei tir, la Bandiera blu come responsabilità. In primo piano l'idea di bene pubblico in una città da liberare

MESSINA – Spazi pubblici da riconquistare. Per ritrovare un’identità e rinnovare l’immagine e l’essenza della città. Messina può rinascere se ritrova fiducia nelle sue tante zone da sottrarre all’oblio. C’è un filo comune tra la spiaggia ritrovata e festeggiata al Ringo, il recupero di un’area occupata all’Annunziata e il tema caldissimo degli accessi al mare. E si chiama bene pubblico, nel segno dell’uso collettivo di un patrimonio che appartiene a tutti. Così come la Bandiera blu è una responsabilità, e non un traguardo raggiunto, con il dovere di alzare il livello dei servizi e la cura del territorio.

Contro la privatizzazione di tanti spazi e la tendenza a deturpare la bellezza di Messina, o renderla accessibile solo a pochi, bisogna battersi. E non arrendersi mai. Anche da questo passa il recupero di una città che, nel tempo, necessita di un radicale ripensamento di luoghi e scenari. Dimensione della cittadinanza e democrazia vanno di pari passo con una riappropriazione di panorami, spiagge, palazzi e case abbandonate, squarci di bellezza che nemmeno immaginiamo di avere. Anche da qui parte un cambiamento necessario. Tocca a chi rappresenta le istituzioni accellerare questi processi.

L’articolo 41 della Costituzione è chiaro: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Dall’invasione dei tir in città all’acqua pubblica, liberare Messina si può

Questo significa che nessun privato (impresa o cittadino) può piegare a fini personali spazi e beni di cui devono usufruire tutti. Da qui passa una nuova qualità della vita che investe anche il traffico cittadino, le isole pedonali e il mare e la bellezza come scenario da valorizzare. Non meno importante, la liberazione dai tir in città, acuita dagli eterni problemi legati al porto di Tremestieri.

Aria, acqua pubblica (come ricorda il comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto”), terra: liberare Messina si può. Ma serve una politica, a tutti i livelli, all’altezza delle necessità di una città per troppo piegata all’interesse privato.

