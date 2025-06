Bandiera blu, la consegna ai gestori dei lidi di Messina VIDEO

Ogni pannello porta il nome dell'attività balneare. Coinvolti imprenditori da Santa Margherita a Mortelle

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – In ogni lido di Messina sventolerà la Bandiera blu. Gli imprenditori balneari sono stati coinvolti nella cerimonia di consegna delle bandiere da parte della Fee. Tutte le attività che ricadono sugli 11 km di costa che hanno ottenuto il riconoscimento esporranno il pannello che riporta anche il nome dell’attività.

“Tra un paio di anni valuteremo le ricadute economiche”

I gestori dei lidi che operano da Santa Margherita a Mortelle hanno ricevuto dal presidente della Fee, Claudio Mazza, e dal sindaco di Messina, Federico Basile, il kit da esporre nel proprio locale. “Un risultato importante per la comunità messinese, una bella notizia per una città che spesso è abituata a stare in fondo alle classifiche. Da qui a un paio di anni valuteremo le ricadute di natura economica”, dichiara il presidente della Fiba, Santino Morabito.