 Messina e il rischio incendi, allerta arancione fino a domani: si attivano i volontari

Messina e il rischio incendi, allerta arancione fino a domani: si attivano i volontari

Redazione

Messina e il rischio incendi, allerta arancione fino a domani: si attivano i volontari

martedì 25 Agosto 2026 - 16:27

Il sindaco Basile ha disposto l'attivazione delle associazioni di volontariato di Protezione civile. Ci saranno turni per avvistamento e monitoraggio del territorio

MESSINA – In quella che è una delle settimane più calde di un’estate rovente, Messina è alle prese con l’allerta di colore arancione per rischio incendi e ondate. Un’allerta prevista già per oggi, martedì 25 agosto, e che proseguirà fino a domani, mercoledì 26. Per questo il sindaco Federico Basile ha disposto l’attivazione delle associazione di volontariato di Protezione civile.

Incendi, turni per il monitoraggio del territorio

La decisione è stata assunta a seguito dell’emissione del bollettino n. 183 del 24 agosto 2026 e tenuto conto delle previsioni del meteorologo del Comune di Messina, che indicano la possibilità di folate di vento di scirocco, potenzialmente in grado di favorire la propagazione di eventuali focolai di incendio. Le associazioni saranno impegnate nell’attività di avvistamento e monitoraggio del territorio.

Le turnazioni saranno organizzate dalle ore 9.00 alle 14.30 e dalle ore 15.00 alle 20.00, al fine di garantire una costante attività di presidio e segnalazione. L’attivazione rientra nelle misure di prevenzione e di rafforzamento del sistema comunale di Protezione Civile, in considerazione delle condizioni meteorologiche previste e dell’elevato rischio di incendi.

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