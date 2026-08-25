 Messina, dal 26 agosto torna l'acqua a Salice

Messina, dal 26 agosto torna l’acqua a Salice

Redazione

Messina, dal 26 agosto torna l’acqua a Salice

martedì 25 Agosto 2026 - 16:30

Annuncio di Amam: terminati gli interventi sulla rete elettrica

Messina – Da domani l’acqua tornerà regolarmente a scorrere dai rubinetti di Salice. Lo annuncia Amam, che informa del completamento di tutti gli interventi effettuati per fare fronte ai disagi, segnalati dai residenti nelle ultime settimane.

Gli interventi a Salice

“In sinergia con E distribuzione, Amam ha completato nella notte gli interventi sulla rete elettrica in località Salice, necessari a ripristinare l’alimentazione dei sistemi di pompaggio di Pozzo Rizzina – spiega in una nota la municipalità – Con il ripristino della piena funzionalità degli impianti, è stato possibile riavviare l’approvvigionamento della rete idrica a servizio del villaggio.

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