Messina e le bibliocabine, Minutoli risponde ancora: "Non siamo rassegnati al vandalismo" - Tempostretto

L'assessore replica alla nota di "Indietrononsitorna" e annuncia un "nuovo progetto di booksharing che verrà presentato alla città"

MESSINA – Massimiliano Minutoli non ci sta. Sulle bibliocabine continua a inasprirsi la polemica tra chi ha criticato la scelta del Comune di rimuoverle e chi ha applaudito, viste le condizioni in cui versavano. L’assessore all’arredo urbano ha deciso così di rispondere al comunicato dell’associazione “Indietrononsitorna”, che aveva evidenziato due metodologie diverse sulla gestione degli atti vandalici, paragonando il caso bibliocabine al Campo George Floyd, vandalizzato ma pienamente ripristinato.

Minutoli: “Non siamo rassegnati”

Minutoli non ci sta e replica: “Non mi sono mai rassegnato a questo tipo di gesti, prova ne è tangibile con la prontezza d’intervento più volte manifestata a seguito di danneggiamenti subiti a monumenti o nei muri dei palazzi comunali. Nel caso in questione speravo di essere stato chiaro poiché la rimozione delle bibliocabine sarebbe avvenuta comunque per due motivi precisi: per quanto riguarda piazza Lo Sardo saranno avviati a breve i lavori di riqualificazione che non contemplano nel progetto la presenza delle bibliocabine mentre, nel secondo caso di Via Garibaldi, in considerazione che si sta avviando un nuovo progetto adeguato ai tempi (le bibliocabine erano strutture già datate e donate dalla Telecom che vennero allestite nel 2015) si è tenuto conto della imminente edizione della Vara che attirerà certamente migliaia di persone e la presenza di una struttura ormai fatiscente e ai limiti delle condizioni igienico sanitarie sarebbe stata uno spettacolo indecoroso per l’immagine della città. Abbiamo solo anticipato i tempi rispetto al nuovo progetto di booksharing che verrà presentato alla città”.