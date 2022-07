Messina dice addio alle bibliocabine: distrutte e deturpate, ora sono state rimosse - Tempostretto

A oltre 5 anni dalla loro installazione, la città saluta l'iniziativa culturale. Pochi scambi di libri e troppi rifiuti depositati all'interno. Minutoli: "Decisione per motivi igienici"

MESSINA – Poco più di 5 anni fa erano nate come segno di civiltà. Era il febbraio 2017 e le bibliocabine erano state installate a Piazza del Popolo e nella villetta Sinopoli, all’incrocio tra Via Garibaldi e il Torrente Trapani. Oggi, nel luglio 2022, il Comune di Messina è stato costretto a toglierle, perché “divenute nel tempo ricettacolo di rifiuti, essendo utilizzate come vespasiani”. A spiegarlo così è stato l’assessore all’arredo urbano e spazi pubblici Massimiliano Minutoli, che si è adoperato affinché venissero rimosse a causa “dell’inciviltà di alcuni soggetti”.

Minutoli: “Usate come deposito di rifiuti”

Minutoli ha dichiarato che la scelta di rimuovere la bibliocabina di Piazza del Popolo rientra anche nell’ambito dell’imminente “avvio dei lavori di riqualificazione della Piazza. Purtroppo, però, c’era chi utilizzava le bibliocabine come deposito di rifiuti e non per il suo scopo reale; era diventata una situazione insostenibile. In totale stato di abbandono, nessuno prendeva libri in prestito oppure implementava quelli già disponibili. Decisione maturata quindi per ragioni igienico-sanitarie. Per gli stessi motivi sarebbe stato uno spettacolo indecoroso anche in via Garibaldi, dove l’edizione 2022 della Vara attirerà l’attenzione di migliaia di turisti ed oggi è stata rimossa l’altra bibliocabina, anch’essa abbandonata”.

Il profetico commento del 2017

Un vero peccato, perché così si registra la fine di un’iniziativa che avrebbe dovuto accrescere culturalmente la città e che invece ha mostrato, ancora una volta, un nuovo picco di inciviltà. Emblematico e profetico, in tal senso, un commento all’articolo di Tempostretto del 2017. Un utente, Giovanni, scrive che l’iniziativa è “bellissima”, ma anche che “resteranno una grande delusione, verranno distrutte. Come tutto a Messina”. 5 anni dopo, alcuni cittadini gli hanno dato ragione devastandole.