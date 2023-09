Messina. È morta Rosalba Filardi Bonanzinga, dal 1969 libraia appassionata - Tempostretto

Aveva 87 anni e da tempo aveva passato il testimone alla figlia Daniela, nella guida della libreria, senza smettere di coltivare la sua passione

MESSINA – Nel 1969, con il marito Nino, aveva fondato la libreria “Bonanzinga” di Messina. Per anni ne è stata l’anima prima d’affidarne la guida alla figlia Daniela Bonanzinga. Rosalba Filardi è morta oggi all’età di 87 anni.

Tanti i pensieri a lei dedicati sui social: “Ci mancheranno i suoi consigli di lettura, le sue parole, le sue analisi, il suo sorriso. Ciao Rosalba Filardi”. E ancora: “Porterò di lei sempre un ricordo speciale nel mio cuore, sin da quando mi ha dimostrato affetto e fiducia nei primi anni della mia carriera. Desidero ricordare affettuosamente Rosalba Filardi, storica libraia di Messina e donna di grande gentilezza, garbo ed enorme cultura e professionalità”.

Rileggere oggi “Conversazioni in Sicilia”

La stessa libraia così s’esprimeva su Facebook il primo settembre: “Quasi sempre cancello i ricordi proposti da Fb perché credo che c’è un tempo per ogni ricordo, che quasi sempre riguarda quel preciso momento della propria vita. Rileggere oggi Conversazioni in Sicilia di Elio Vittorini è per tutti noi siciliani un guardarci dentro e un vedere come eravamo. L’invito vale per quelli che non lo hanno mai letto e per quelli che il mio post li spingerà a rileggerlo”.

I funerali sono in programma venerdì 15 settembre, alle 16, nella chiesa del San Salvatore del Domenico Savio.