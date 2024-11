Messina e Noventa Vicentina gemellato per l’eroe Umberto Masotto

L'ok per i tanti "valori comuni", da cultura a storia e sport

MESSINA – Messina e Noventa Vicentina sono gemellate. I rispettivi consigli comunali hanno concluso l’iter e si è concretizzato così un percorso partito l’anno scorso in occasione della visita in riva allo Stretto del sindaco vicentino Mattia Veronese, accompagnato da una delegazione del Gruppo Alpini e da una rappresentanza dell’IIS “Umberto Masotto”. Entro settembre 2025 ci saranno due cerimonie, una in Sicilia e l’altra in Veneto,

La visita a Messina pianificata per omaggiare l’illustre cittadino noventano Umberto Masotto e partecipare alla presentazione del libro “Il Valore del Ricordo Capitano Umberto Masotto”, scritto da Domenico Interdonato e Vincenzo Caruso, è servita ai due sindaci Federico Basile e Mattia Veronese, a gettare le basi per pianificare l’iter del gemellaggio.

Il tutto è nato attorno ad un documento condiviso dalle due comunità, a Messina è stato adottato dalla giunta comunale, dalla quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti, che ha visto l’intervento in aula dell’assessore Vincenzo Caruso e del giornalista e scrittore Domenico Interdonato, con la definitiva approvazione all’unanimità da parte del consiglio comunale presieduto da Nello Pergolizzi. A Noventa Vicentina l’iter ha seguito lo stesso percorso, con l’approvazione finale.

Il documento condiviso è stato elaborato, evidenziando i tanti valori comuni, con l’obiettivo di valorizzare la storia, la cultura, la scuola, lo sport, coinvolgendo le realtà associative e le attività economiche con le loro associazioni di categoria. L’importante iniziativa si concluderà con due cerimonie attualmente in corso di pianificazione, che si svolgeranno entro il primo semestre del 2025.