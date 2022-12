"Messina è un dono..." del carro attrezzi. Ancora auto prelevate in viale San Martino basso - Tempostretto

Dall'8 dicembre c'è il divieto di sosta ma molti parcheggiano ancora

Il provvedimento può essere condivisibile o meno ma i cartelli sono chiari. Dall’8 dicembre lo spazio riservato ai parcheggi in viale San Martino basso è diventato area pedonale, in pratica marciapiedi allargati.

Molti, però, forse ingannati dalle strisce blu, continuano a parcheggiare, alcuni anche esponendo il “gratta e sosta”, cioè pagando, ma si ritroveranno a pagare molto più che pochi euro perché l’auto dovranno ritirarla al deposito di Maregrosso, dopo aver sborsato una cifra salata.

Era già successo sabato sera, ne avevamo scritto, e stamani di nuovo. Carri attrezzi in azione e auto prelevate vicino agli addobbi natalizi in uno dei quali si legge: “Messina è un dono”. Ma per alcuni automobilisti sarà un dono affatto gradito.

Articoli correlati