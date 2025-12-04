Messina. Ecco il “Baby” Consiglio della II Muncipalità

La cerimonia di insediamento

Si è svolta stamani la cerimonia di insediamento del “Baby” Consiglio della IIª Municipalità con il giuramento dei “baby” consiglieri neoeletti e la votazione dell’Ufficio di Presidenza.

La consolidata iniziativa, voluta dal Consiglio della II Municipalità e dal presidente Davide Siracusano, ha avuto il privilegio di essere ospitata nella splendida Villa Cianciafara a Zafferia, grazie alla disponibilità avuta dal professore Giuseppe Amedeo Mallandrino, proprietario e storico, permettendo di poter ammirare il pregio architettonico, culturale e storico motivo di orgoglio dell’intera comunità cittadina.

Sono risultati eletti la presidente Martina Giamboi dell’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” e i vice presidenti Ilaria Scipilliti dell’I.C. “Giuseppe Catalfamo”, Sofia Ricotta dell’I.C. “Salvo D’Acquisto”, Alessandra Maita dell’I.C. “Giacomo Leopardi” e Marcello Zuccaro dell’I.C. “Salvo D’Acquisto”, che saranno anche i coordinatori delle attività da svolgere insieme al Consiglio della II Municipalità.

Il presidente Siracusano ha evidenziato la collaborazione e rete sviluppata dalla partecipazione delle diverse componenti presenti nel territorio Circoscrizionale, espressione della quasi totalità del territorio della 2ª Municipalità, che ha visto coinvolte e fattivamente partecipanti le istituzioni scolastiche in tutte le sue componenti (dirigenti, insegnanti e bambini).

“L’attività – ha aggiunto l’assessora Liana Cannata – sarà supportata con dei mirati incontri nelle rispettive sedi delle partecipate e dall’incontro nell’Assessorato alle pari opportunità, politiche giovanili, pubblica istruzione e servizi scolastici con il sindaco Federico Basile“.

Gli eletti

Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” eletto Federico Mezzasalma;

Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” eletta Alessandra Maita;

Istituto Comprensivo “Giuseppe Catalfamo” plesso “ Annibale M.D.F.” eletto Benedetto Nicotra;

Istituto Comprensivo “Giuseppe Catalfamo” plesso “N. Giordano” eletto Giuseppe Miloro;

Istituto Comprensivo “Giuseppe Catalfamo” plesso primaria “G. Catalfamo” eletto Rosario La Marca;

Istituto Comprensivo “Giuseppe Catalfamo” secondaria di 1° grado S. Lucia sopra Contesse eletta Ilaria Scipilliti;

Istituto Comprensivo “Giuseppe Catalfamo” secondaria di 1° grado plesso centrale Cep eletto Christian Muscolino;

C.P.I.A. punto di erogazione “Giuseppe Catalfamo” eletto Ousman Jobe;

Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” plesso Zafferia eletto Marcello Zuccaro;

Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” plesso Granata eletta Azzurra Pellegrino;

Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” primaria Unrra eletta Sofia Ricotta;

Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” secondaria di primo grado Unrra eletta Martina Giamboi;