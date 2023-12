Messina. Ecco gli alberi in centro, il progetto ForestaMe entra nel vivo FOTO - Tempostretto

Avviata questa mattina in via Ettore Lombardo Pellegrino la realizzazione dei viali alberati

MESSINA – Ha preso il via questa mattina, con la piantumazione dei primi arbusti in via Ettore Lombardo Pellegrino, la fase conclusiva dei lavori per la realizzazione dei viali alberati del centro città. Si tratta dell’intervento “ForestaMe” inserito nel Pon Metro 2014-2020 React Eu, che ha l’obiettivo di rivitalizzare il verde pubblico a Messina. In particolare, l’intervento in atto prevede la realizzazione di un sistema di strade alberate posizionate a monte e a valle del Viale San Martino. Una scacchiera regolare di isolati circondati da marciapiede in cui verranno messe a dimora delle alberature ex novo.

L’area oggetto d’intervento ricade nell’antico Piano della Mosella, una vasta zona che prima del 1908 era adibita ad orti. Dopo il terremoto è stata fittamente edificata e oggi rappresenta il centro commerciale della città. Le alberature, posizionate tra gli stalli di parcheggio, si svilupperanno lungo i lati delle strade. La messa a dimora degli alberi è stata programmata sulla carreggiata, poiché realizzare i viali alberati sopra il marciapiede avrebbe comportato una notevole restrizione dei percorsi pedonali, con un’eccessiva vicinanza agli edifici (leggi i dettagli del progetto).

