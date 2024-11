Messina. Ecco il settimo nuovo tram, con la grafica di Mata e Grifone

Manca all'appello ancora la vettura incidentata ad aprile e un'altra è in officina

Ha la grafica di Mata e Grifone, realizzata dagli studenti del liceo artistico Basile, la settima vettura rinnovata del tram. E’ stata inaugurata stamani, davanti alla fermata Municipio, dal Consiglio di amministrazione di Atm insieme al sindaco Federico Basile e al vicesindaco Salvatore Mondello.

Due delle sette, però, al momento non sono in servizio: una è in officina per piccole riparazioni, l’altra (Duomo) è rimasta coinvolta nell’incidente dello scorso 26 aprile e, a distanza di sette mesi, non è ancora tornata in linea.

“Zancle”, “Duomo”, “Peloro”, “Messina” , “Nettuno”, “Antonello da Messina” e “Mata e Grifone” sono le sette vetture rinnovate.

Basile: “Tram sarà asse portante mobilità”

“L’Amministrazione comunale – dice il sindaco Basile – va avanti nel progetto di potenziamento del servizio tranviario, che è iniziato durante la sindacatura De Luca con l’avvio dell’attività di revamping delle vetture del tram e proseguirà per tutto il 2025 con i lavori di riqualificazione della linea tranviaria. Il nostro obiettivo è far diventare il tram l’asse portante del sistema di mobilità cittadina, integrandolo con il trasporto gommato. Ormai da sei anni lavoriamo per creare un sistema intermodale sostenibile e ringrazio Atm per il lavoro egregio che ha svolto in questi anni e che continua a svolgere con grande impegno e fissando sempre nuovi obiettivi. Sul fronte del trasporto pubblico, Messina ha raggiunto standard ormai vicini alle più importanti città italiane ed europee”.

Mondello: “Tram è risorsa, porterà benefici”

“Quando si lavora seriamente e con dedizione vera, – ha aggiunto il vicesindaco Mondello – i risultati arrivano. Atm è l’esempio di come si possano raggiungere traguardi ambiziosi anche in tempi relativamente brevi. Il tram è una risorsa per la città e la sua riqualificazione, che riguarda sia le singole vetture sia la linea tranviaria, apporterà enormi benefici a tutto il sistema della mobilità. In molte capitali europee il tram è diventato una vera e propria attrazione turistica grazie al percorso attraverso il quale si snoda. Il nostro tram passa accanto alla Madonnina del Porto, che è il simbolo della nostra città, e attraversa piazza Cairoli, che è la nostra piazza per eccellenza. Ha dunque tutti i requisiti per diventare non solo un mezzo di trasporto ma anche un’attrazione turistica”.

Grillo: “Crediamo fortemente nel tram”

“Oggi inauguriamo la settima vettura revampizzata del tram e per me è una grande emozione, perché conosco bene l’iter che ha portato sin qui e tutto il lavoro che c’è dietro – aggiunge la presidente di Atm, Carla Grillo -. Questo progetto nasce nel 2020 e ha iniziato a concretizzarsi nel dicembre del 2021, con l’arrivo in città della prima vettura riqualificata. Atm crede fermamente nelle potenzialità di questo mezzo di trasporto, sostenibile e allo stesso tempo dal fascino antico. Le grafiche, che richiamano luoghi e personaggi simbolo della nostra città, sono state realizzate dagli studenti dei nostri licei artistici e rappresentano un valore aggiunto”.

Poi sull’inizio dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria: “In questi giorni è iniziata la fase uno con la sostituzione delle cabine elettriche e all’inizio del 2025 partiremo con i cantieri. Grazie al finanziamento ministeriale di 25 milioni di euro, ottenuto dalla Città Metropolitana di Messina, realizzeremo interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della tranvia. Abbiamo un obiettivo preciso: rendere il servizio tranviario sempre più moderno ed efficiente”.