Messina. Ecco la nuova "Aula Natura" della scuola Vittorini - Tempostretto

Prosegue il percorso del Wwf per trasformare i giardini scolastici in vere e proprie aule a cielo aperto, dove crescere a contatto con la natura e imparare a rispettarla

Educare bambini e ragazzi al rispetto dell’ambiente, imparando dal diretto contatto con la natura: continua a crescere il progetto Aule Natura del Wwf. Un progetto che mira a portare il verde ai giovani alunni italiani, arrivando a realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia, e che oggi ha fatto tappa a Messina, con l’inaugurazione di un’Aula Natura presso l’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”.

Dopo il benvenuto del dirigente scolastico Giovanni Maisano, sono intervenuti a presentare il progetto Vita Raiti, presidente WWF Sicilia Nord Orientale, e Salvo Quattrocchi, referente educazione ambientale del WWF Sicilia Nord Orientale. All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Messina Federico Basile, la prefetta di Messina Cosima di Stani, il direttore dell’USR Sicilia Giuseppe Pierro e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Stello Vadalà.

Estesa su circa 170 metri quadri, l’Aula Natura di Messina permetterà ai circa 650 alunni della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado dell’Istituto di sperimentare nell’orto didattico, produrre compost, osservare gli uccelli che si alimentano nelle mangiatoie e che possono nidificare nelle cassette nido, e gli insetti, in particolare le farfalle attirate dalle fioriture delle siepi e delle piante aromatiche, che circondano il piccolo stagno arredato con bordure in pietra a secco. Non manca la tecnologia, con una fototrappola e una pompa fotovoltaica che movimenta l’acqua dello stagno.

L’Aula Natura va così a sommarsi agli altri progetti dedicati allo sviluppo sostenibile, all’inclusione, alla digitalizzazione e alla tutela del patrimonio e del territorio già messi in atto dall’Istituto coinvolgendo non solo i suoi alunni, ma anche le autorità, le aziende e la società: un forte impegno per l’ambiente e le persone, con cui l’I.C. Elio Vittorini, situato nel quartiere Annunziata nella zona settentrionale di Messina, risponde al problema della dispersione scolastica, molto elevata in quest’area, e alle situazioni di fragilità, disagio e abbandono che interessano molti dei suoi studenti.

«Siamo felici di donare agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Messina un’Aula Natura, che non solo sarà un nuovo strumento educativo e didattico, ma offrirà anche un ulteriore punto d’interesse che contribuirà a contenere il fenomeno della dispersione scolastica – ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. L’Aula Natura di Messina è la 32° realizzata in Italia insieme al WWF e ci porta sempre più vicino al nostro traguardo di donare oltre 50 Aule Natura alle scuole italiane entro il prossimo anno: un traguardo importante che si aggiunge agli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale dei numerosi progetti che stiamo realizzando su tutto il territorio nazionale con il programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, di cui la partnership con il WWF, la più importante mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale, rappresenta un tassello fondamentale».

«L’adozione di lezioni in ambiente aperto permette di migliorare la qualità dell’apprendimento superando quello che diversi studiosi hanno definito come vero e proprio disturbo da deficit di natura che comporta disattenzione, svogliatezza, noia, oltre ai tradizionali pericoli legati alla sedentarietà – ha detto Martina Alemanno, responsabile Educazione WWF Italia. Crediamo molto in questo progetto perché riesce ad offrire il contatto con la natura ai più giovani, riqualificando spazi nelle scuole spesso degradati o inutilizzati, proponendo il loro utilizzo educativo per mettere le basi di una vera transizione ecologica e culturale. Questa è un’azione prioritaria per il WWF Italia, come anche dimostrare alle istituzioni comunali e provinciali che si può operare in questo senso».