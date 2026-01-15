Atm. Grillo: “Ogni giorno soppresse solo il 3 % delle corse”

La presidente replica alle critiche

«Abbiamo più di 300 autisti e a fine dicembre abbiamo assunto 16 operatori di esercizio. Altri 15 verranno assunti a breve». Così la presidente di Atm, Carla Grillo, in replica alle critiche di un servizio carente. Questi nuovi ingressi sono destinati a rafforzare i turni di guida e a garantire una maggiore frequenza dei mezzi su strada.

I numeri del servizio

Secondo quanto riferito dalla dirigente di via La Farina, la flotta Atm conta oggi «più di 200 bus», un parco mezzi che permette di sostenere un ritmo serrato di collegamenti quotidiani. «Ogni giorno eroghiamo ben 1950 corse», ha aggiunto la Grillo, sottolineando come questo volume di attività sia fondamentale per garantire la copertura dell’intero territorio comunale, dalle zone periferiche al centro città.

Corse soppresse e qualità

Un dato particolarmente rilevante riguarda l’affidabilità del servizio, spesso al centro del dibattito cittadino. La presidente ha voluto fare chiarezza sulle criticità legate ai guasti o alle assenze, ridimensionandone l’impatto complessivo: «Giornalmente le corse soppresse si attestano intorno al 3%». Si tratta, secondo i vertici aziendali, di «una percentuale irrisoria che non influisce minimamente sulla qualità del servizio».