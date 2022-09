La segnalazione del consigliere della II Municipalità, Paolo Scivolone

Foglie che invadono il marciapiede e alberi che hanno sviluppato rami nella parte bassa del tronco. Il consigliere della II Municipalità, Paolo Scivolone, segnala il degrado di via Calispera, a villaggio Unrra, “a pochi giorni dall’inizio delle attività scolastiche e dall’imminente tornata elettorale” e “auspica che in tempi brevi si riporti lo stato dei luoghi in condizioni di sicurezza e igienico sanitari accettabili”.