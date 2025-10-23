Messina. Ecco il nuovo avviso per l’acquisto di case per chi vive nelle baraccopoli

Anche case senza ascensore e più grandi di 95 metri quadri

MESSINA – Un nuovo Avviso Pubblico Ricognitivo per l’Acquisto di case da destinare al collocamento abitativo delle persone residenti nelle aree più degradate e nelle baraccopoli.

L’iniziativa rientra nei più ampi Progetti PINQuA (Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) che hanno ottenuto finanziamenti per un importo complessivo rimodulato di oltre 33 milioni di euro. Per l’acquisto diretto degli alloggi, A.Ris.Mè – in qualità di Soggetto Attuatore di II livello per conto del Comune di Messina – gestirà una cifra pari a 8 milioni 887mila euro.

L’obiettivo è duplice: accelerare l’eliminazione delle costruzioni precarie e delle baracche e fornire nuove case alle famiglie aventi diritto.

I dettagli dell’Avviso Pubblico

L’avviso è rivolto a persone fisiche e giuridiche, proprietarie di immobili singoli ed eventuali pertinenze, che intendano venderli al Comune di Messina. Si tratta di una manifestazione di interesse non vincolante per le parti, ma essenziale per avviare l’iter di acquisto.

Requisiti chiave per gli alloggi offerti:

Ubicazione: Obbligatoriamente nel territorio del Comune di Messina.

Obbligatoriamente nel territorio del Comune di Messina. Destinazione: Non rientranti nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/7, A/8, A/9, A/10) o tipologie specifiche (A/6).

Non rientranti nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/7, A/8, A/9, A/10) o tipologie specifiche (A/6). Regolarità: Essere in regola con la normativa urbanistica e strutturale. In caso di lievi difformità sanabili, queste dovranno essere regolarizzate a cura e spese del venditore prima del rogito.

Essere in regola con la normativa urbanistica e strutturale. In caso di lievi difformità sanabili, queste dovranno essere regolarizzate a cura e spese del venditore prima del rogito. Abitabilità: Conformità ai requisiti igienico-sanitari (ad esempio, altezza minima di 2,70 metri, illuminazione naturale diretta per i vani principali).

Conformità ai requisiti igienico-sanitari (ad esempio, altezza minima di 2,70 metri, illuminazione naturale diretta per i vani principali). Superficie: Di norma, non inferiore a 45 m etri quadri di superficie utile abitativa .

Di norma, non inferiore a . Vincoli: L’immobile deve essere libero da persone, cose, e da qualsiasi vincolo o onere (usufrutto, ipoteche, ecc.) al momento dell’atto notarile.

L’Agenzia è interessata a case sia in perfette condizioni di manutenzione, sia a quelle che possano necessitare di interventi di ristrutturazione. Inoltre, solo per le case costruite prima della Legge numero 13/1989, è ammessa l’assenza di ascensore.

Come avviene la valutazione e l’acquisto

Il processo di acquisto prevede una serie di passaggi:

Presentazione della Proposta: Le proposte di vendita devono essere inviate unicamente a mezzo Pec all’indirizzo arisme@pec.it o mail a arisme.messina@comune.messina.it, utilizzando l’apposito modello allegato (a fine articolo) e corredate dalla documentazione richiesta (planimetrie, Ape, atti di provenienza, ecc.). Valutazione Amministrativa: Una prima valutazione a cura dei tecnici A.Ris.Mè. Valutazione del Prezzo: Il prezzo di acquisto sarà determinato tramite il Market Comparison Approach (Mca) / Analisi comparativa di mercato, un procedimento di stima basato sugli standard internazionali (Rev – Recognised European Valuer / Valutatore europeo riconosciuto), assicurando così un valore equo e oggettivo. Rogito: La proposta di acquisto di A.Ris.Mè è vincolante solo a condizione sospensiva della predisposizione, a carico del venditore, di una perizia giurata che attesti l’assenza di abusi edilizi e la completa regolarità dell’immobile. Il pagamento avverrà contestualmente al rogito notarile.

L’Agenzia ha ribadito che il termine per la presentazione delle offerte resterà aperto sino al reperimento delle case necessarie e la disponibilità delle risorse.

Responsabile del Procedimento è l’architetta Loredana Bonasera, direttrice generale di A.Ris.Mè.

QUI IL MODELLO PER LA PROPOSTA DI VENDITA

