Messina. Eletti i vicepresidenti della IV Municipalità - Tempostretto

Buda (Fdi) e Giannetto (Ora Sicilia) affiancheranno Matteo Grasso nell’ufficio di Presidenza del Centro Storico

MESSINA – Prima seduta del Consiglio della IV Municipalità ‘Centro Storico’, che nei giorni scorsi aveva prestato il giuramento di rito. Nel corso della seduta è intervenuto l’assessore Massimo Minutoli, al quale è stata assegnata la delega al Decentramento e che si occuperà dei rapporti con le Municipalità. “Dopo un primo incontro con il sindaco Federico Basile – ha affermato il neo presidente eletto, Matteo Grasso – abbiamo apprezzato molto l’intervento dell’assessore Minutoli in Consiglio, segnale di apertura e volontà di collaborazione”. Il Consiglio ha poi proceduto con la votazione dei due vicepresidenti che affiancheranno il presidente Grasso. L’esito ha visto eletti il consigliere Antonio Giannetto (Ora Sicilia), forte del suo terzo mandato consecutivo, nonché già vicepresidente vicario nel vecchio mandato e la consigliera Debora Buda (Fratelli d’Italia), dirigente del gruppo “Vento dello Stretto”, al suo secondo mandato dopo aver incassato ben 604 voti.

“Sono molto grata di aver ricevuto il consenso dei miei colleghi e, da donna, sono soddisfatta nel potere ricoprire questa importante carica, nonostante in altri quartieri sia stata data priorità ai ‘presidenti perdenti’ dice il vicepresidente Debora Buda.

“Nel corso del precedente mandato – prosegue il vicepresidente vicario Antonio Giannetto – avevamo iniziato con un percorso atto a portare avanti le istanze del Centro Storico e sono certo che con l’ottima squadra che si è da poco insediata continueremo in questo solco”.

Il Consiglio si è poi soffermato anche sulla necessità di esprimere la propria solidarietà al Cirs, la cui autovettura in dotazione per il reinserimento sociale nei giorni scorsi è stata oggetto di un attacco vandalico e per la quale, fanno sapere, nei prossimi giorni il civico consesso predisporrà delle azioni concrete di supporto.