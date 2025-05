Messina. Ok all’elettrodotto Terna, si libera una parte del Baby Park

Accordo per il progetto. Restano occupati 1300 metri quadri ma se ne liberano 5000 per riaprire il Baby Park

MESSINA – Dal 1968 al 2020, per cinquantadue anni il Baby Park è stato uno dei luoghi simbolo per i bambini messinesi. Da quando è scoppiata la pandemia da Covid, ormai cinque anni fa, i cancelli non hanno più riaperto e l’area è finita nel degrado.

Le richieste di nuove concessioni, per attività simili, non sono mancate ma tutto si è fermato perché la concessione l’ha ottenuta Terna per realizzare, anche in parte di quell’area, un progetto di variante del collegamento in cavo 380 Kv “Sorgente – Rizziconi”, nel tratto ricadente tra il sostegno 06, la stazione di transizione “Paradiso” e l’approdo sottomarino, più opere connesse nell’ambito del potenziamento della rete ad altissima tensione in Sicilia.

La consegna delle aree

Martedì scorso l’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha rilasciato a Terna l’autorizzazione per apportare modifiche ai lavori rispetto a quanto stabilito nell’atto formale di concessione iniziale. Ed è stato firmato un verbale per la riconsegna di una porzione di area, circa 1300 metri quadri su 6000, da parte della ditta Vanfiori, che ha da sempre gestito il Baby Park.

Un accordo che consente a Terna di assumere la gestione esclusiva delle aree designate per poter avviare la fase esecutiva del progetto, che prevede un investimento di circa 128 milioni di euro per potenziare significativamente la rete elettrica siciliana e migliorare l’integrazione delle energie rinnovabili, incrementando la capacità di connessione fino a 2.000 MW.

Circa 5000 metri quadri, dunque, restano liberi per far rinascere il Baby Park. Ma bisognerà valutare se chi aveva presentato richiesta di concessione quattro anni fa è ancora interessato.