Messina Energy Boat per il quarto anno consecutivo alla Monaco Challenge

L'Ateneo di Messina sarà alla 13ª edizione della Monaco Energy Boat Challenge dall'8 all'11 luglio 2026

MESSINA – Il team Messina Energy Boat (MEB), nato nel 2022 all’interno del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, ha ottenuto l’approvazione del proprio progetto, conquistando, per il quarto anno consecutivo, l’ammissione alla 13ª edizione della Monaco Energy Boat Challenge, l’evento internazionale dedicato all’innovazione e alla sostenibilità nel settore nautico. La prestigiosa competizione internazionale si svolgerà dall’8 all’11 luglio 2026 presso lo Yacht Club di Monaco ed il team MEB gareggerà nella categoria Energy Class.

Da quattro anni il MEB rappresenta l’Ateneo di Messina in ambito internazionale, distinguendosi come unica Università del Centro-Sud Italia presente in una competizione che coinvolge 26 team nella categoria Energy ed oltre 1.000 studenti provenienti da diverse nazionalità. Un percorso che, anno dopo anno, continua a crescere anche grazie al supporto del tessuto produttivo locale: i Main Sponsors del progetto Palumbo Shipyards e Palumbo Superyacht Refit sono protagonisti di una sinergia virtuosa tra impresa e Università che rafforza il legame tra innovazione, sostenibilità e applicazione pratica della teoria.

Le collaborazioni

Il team, coordinato dal Prof. Vincenzo Crupi, professore ordinario di Costruzioni e Impianti Navali del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, è composto da docenti, dottorandi e studenti impegnati durante tutto l’anno in attività di progettazione, sviluppo e validazione. I sea trials si svolgono presso il Circolo del Tennis e Vela di Messina, mentre i prototipi vengono progettati e realizzati nei laboratori del Dipartimento di Ingegneria. Parallelamente, il MEB mantiene una presenza costante sul territorio, organizzando e partecipando a seminari, iniziative ed eventi. Da quest’ anno il team si avvale anche della collaborazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore A. M. Jaci – Caio Duilio di Messina.

Il tributo al prof Guglielmino

Al centro della nuova stagione c’è lo sviluppo del prototipo Guglielmino 2.1, evoluzione del modello precedente e ulteriore tributo alla memoria del Prof. Eugenio Guglielmino, già Direttore del Dipartimento di Ingegneria, scomparso nel 2024. Fu proprio lui, nel 2022, a promuovere la nascita del progetto, convinto che l’integrazione tra formazione universitaria e competizione sportiva rappresentasse uno degli strumenti più efficaci per consentire agli studenti di trasformare le conoscenze teoriche in competenze concrete. Con l’obiettivo di continuare a rappresentare Messina e la Sicilia in un contesto internazionale, il team Messina Energy Boat prosegue il proprio percorso portando avanti innovazione, passione per il mare e spirito di squadra.