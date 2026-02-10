Dai “pisciatoi” a ville e parchi: ScN presenta i risultati su verde e cimiteri

Al centro della conferenza le deleghe dell'assessore Minutoli, "Messina era una non città"

MESSINA – Aree verdi, parchi e ville ma anche cimiteri, protezione civile e benessere degli animali. È stato l’assessorato di Massimiliano Minutoli Al centro del “solito” martedì di Sud chiama Nord, con i bilanci delle attività svolte e ora in piena campagna elettorale “ufficiale” dopo le dimissioni di Federico Basile.

Il colpo di teatro di Basile

Proprio Basile ha iniziato con un colpo di teatro, tagliando le date 2027/2032 sui banner della sua campagna elettorale e scrivendo 2026. Piccola gaffe, però, subito dopo. Quando al posto di 2031 ha scritto 2033, subito corretto dal pubblico, tra le risate generali. Il sindaco (fino al 27 febbraio) ha poi parlato di verde pubblico, rigenerazione urbana e benessere degli animali, oltre che della protezione civile, cioè tutte le deleghe di Massimiliano Minutoli. Ha parlato di “un grande percorso iniziato nel 2018. I cimiteri sono un simbolo di questi risultati raggiunti. Tanti di noi non lo vivono quotidianamente ma molti altri sì. Il decoro che abbiamo dato è un simbolo del rispetto verso questi cittadini. Abbiamo investito tante risorse per arrivare alla normalità e continueremo a farlo”.

Gli investimenti per i cimiteri

Poi Minutoli: “Ho qui tanti appunti perché la mia delega è ampia e spazia a 360 gradi. Appena insediati con il sindaco Cateno De Luca abbiamo avviato le attività che ci hanno portato a oggi. Sentivamo di dover partire dai cimiteri perché era un tema a cui tenevamo molto. Abbiamo affrontato molte criticità”. L’assessore ha ripercorso prima quanto fatto dal 2018 al 2022, tra l’annullamento delle procedure illegittime precedenti, gli interventi fatti, il percorso Salva Messina e l’internalizzazione dei servizi. Poi verde pubblico, pulizia, l’attenzione ai cimiteri sub-urbani. Fino alla seconda fase, quella legata all’ampliamento dei cimiteri “per circa 41mila posti”. Nelle slide l’assessore mostra interventi per 22 milioni di euro che interessano i cimiteri di Faro Superiore, Castanea, San Paolo-Briga, oltre al Gran Camposanto (tra cui il progetto sulla nuova Piramide).

Verde pubblico e Protezione civile

L’assessore si è poi concentrato “sull’arredo urbano. Nel 2018 c’era molta confusione e mancava una programmazione strutturata sul verde pubblico. Alla fine abbiamo deciso di inglobare tutto nel contratto di servizio di Messina Servizi. Stanziammo subito 500mila euro per la messa in sicurezza delle alberature a rischio. Queste somme sono poi state implementate”. La lunga carrellata di attività dell’assessorato di Minutoli è proseguita sulla gestione delle aree verdi, dei parchi e delle ville, con tutti gli interventi di riqualificazione fatti, Villa Dante compresa. Poi “il grande lavoro sulla Protezione civile. Venivamo da emergenze come Giampilieri o la crisi idrica del 2015, gestita in modo da dimenticare. Oggi c’è il piano comunale di protezione civile, c’è un centro polifunzionale che è realtà, c’è un gruppo di volontariato di protezione civile. Oggi siamo in piena linea con la legge del luglio 2018”. Lungo il discorso di Minutoli, che ha virato anche sulla manutenzione strade fino al maggio 2025, soprattutto nei villaggi alluvionati, sull’oasi felina inaugurata proprio pochi mesi fa, alla lotta al randagismo, al benessere degli animali in generale, all’acquario di Villa Mazzini (con appalto a breve e inizio lavori entro settembre 2026).

Le parole di Cateno De Luca

Cateno De Luca ha elogiato il lavoro di Minutoli e ha affermato che “con lui abbiamo affrontato diversi casi spinosi. Abbiamo subito anche minacce perché c’erano settori come i cimiteri in cui secondo alcuni non si doveva entrare. Ho sempre detto all’assessore che chi nasce e cresce in un contesto ha diritto a riposare in quello stesso posto. Io sono paesano e desidero un giorno di rimanere a Fiumedinisi. Chi nasce a Gesso o a Pezzolo ha lo stesso diritto”. E ancora: “Le ville erano pisciatoi a cielo aperto o pisciatoi chiusi. Oggi a Villa Dante mancano solo le papere e le inseriremo nel programma elettorale. Il parco Aldo Moro era il simbolo della disattenzione e quando abbiamo iniziato i primi blitz per alcuni sembrava impossibile che potessimo farcela a riaprirlo”. Infine un applauso a Minutoli per il lavoro anche nei villaggi e nei quartieri con le aree attrezzate: “Abbiamo ereditato una non città, che oggi è una città. E passeremo adesso alla sua strategicità”.