Lavori in corso in via Monsignor D'Arrigo per il ripristino

MESSINA – Distribuzione idrica sospesa questa mattina dal Viale Boccetta a Piazza Castronovo. Lo ha comunicato l’Amam. In via Monsignor D’Arrigo sono già in corso i lavori di ripristino, che, una volta ultimati, consentiranno la ripresa dell’erogazione idrica. Le attività di supporto saranno garantite dal servizio di assistenza Amam al numero 090 3687711