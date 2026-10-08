Messina. Ex Caserma Sabato a Montepiselli, 57 nuove case pronte a fine ottobre

Sopralluogo dei vertici di ArisMè per la consegna imminente degli immobili ristrutturati grazie ai fondi PINQuA

Nuovo passo in avanti per il piano di riqualificazione urbana e abitativa a Messina. Il presidente di ArisMè, Massimo Rizzo, e la direttrice generale, Loredana Bonasera, hanno compiuto un sopralluogo all’interno dell’ex Caserma Sabato, situata a Montepiselli. La visita si inserisce nel quadro dei preparativi per la consegna ufficiale degli immobili, interessati da un profondo intervento di recupero promosso dal Comune di Messina e finanziato attraverso il programma PINQuA.

Ristrutturazione completa e livelli energetici elevati

I lavori eseguiti sul complesso hanno riguardato la riqualificazione integrale degli spazi interni, consentendo la realizzazione di cinquantasette nuove case caratterizzate da metrature differenti. Oltre agli appartamenti, l’intervento ha interessato anche il rifacimento e la sistemazione dell’intera area esterna, adibita a parcheggio, e la cura degli spazi comuni. Particolare attenzione è stata posta sul fronte dell’efficienza energetica: tutte le nuove case rientreranno infatti nella classe energetica A4.

Il completamento del cantiere è fissato per la fine di ottobre, cioè tra una ventina di giorni. Una volta ultimati i lavori, gli immobili verranno presi in gestione da ArisMè per essere assegnati alle famiglie residenti nelle aree di risanamento.