Messina. Ferragosto, come cambia la viabilità nei giorni prima della festa

Diversi gli eventi che interesseranno la città nei prossimi giorni: la processione della Vara, la rievocazione dello sbarco, il corteo "No Ponte" e una gara ciclistica

MESSINA – Per la processione della Vara del 15 agosto già a partire da oggi, giovedì 8 agosto nelle ore notturne, al fine di consentire la secolare processione, sono stati adottati provvedimenti viabili necessari per effettuare interventi di ripristino della carreggiata stradale est, lato mare, di via Garibaldi nel tratto interessato al passaggio della machina votiva. Pertanto, dalle ore 21.30 di domani, giovedì 8 agosto alle ore 06 di venerdì 9; e dalle 21.30 di venerdì 9 alle 06 di sabato 10 agosto, sarà interdetta la sosta in via Garibaldi, nel tratto compreso tra via S. Giuseppe e piazza Castronovo, lato est; vigerà poi il divieto di transito veicolare per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dagli interventi; infine è istituito il limite massimo di velocità 30 km/h. Sarà comunque garantita la continuità del transito pedonale.

Per consentire lo svolgimento del Corteo Storico per la rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria, con presidi a cura del Corpo di Polizia Municipale, si provvederà ad interdire il transito veicolare soltanto per il tempo strettamente necessario al passaggio dello stesso corteo, con impegno del seguente percorso: partenza alle ore 17. 30 da largo Minutoli (ove si unirà il corteo proveniente da Palazzo Zanca),proseguimento nella carreggiata est (lato mare) di via Garibaldi fino a piazza Unità d’Italia, con attraversamento sede tranviaria, per raggiungere la Passeggiata a Mare, ove, alle ore 18 alla Marina del Nettuno, vi sarà l’arrivo del Palio e delle navi con a bordo “l’Armata”, con sbarco dei figuranti a bordo delle navi sul molo, il corteo, quindi, alle ore 18.20, ricomposizione del Corteo e trasferimento in largo Minutoli/piazza Unione Europea, con attraversamento della sede tranviaria presso piazza Unità d’Italia, via Garibaldi carreggiata ovest (lato monte), arrivo in largo Minutoli, attraversamento via Vittorio Emanuele II e ingresso in Molo Colapesce, ore 19,45 attraversamento di via Vittorio Emanuele II e via Garibaldi con ingresso in piazza Unione Europea. Pertanto, sarà vietata la sosta dalle ore 12 alle 24, in via Vittorio Emanuele II, lato mare, in prossimità di piazza Unità d’Italia, per un tratto di 70 metri a sud della sede tranviaria delimitata da cordolatura, per l’accesso del Corteo alla Passeggiata a Mare; sempre dalle ore 12 alle 24, divieti di sosta e transito in via Argentieri (antistante palazzo Zanca), nel tratto compreso tra via Consolato del Mare e via S. Camillo; e divieto di sosta anche sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi, in tutto il tratto antistante l’area di largo Minutoli. Inoltre è prevista dalle ore 18.30 alle 20.30 la sospensione del servizio tranviaro, e sarà infine consentita la sosta degli autobus, utilizzati per il trasporto dei Gruppi Storici provenienti da fuori Città, nell’area di parcheggio denominata “Piastra” con accesso dal cavalcavia della stazione ferroviaria di Messina Centro.

In occasione del corteo “No Ponte” che si svolgerà sabato 10 agosto con partenza alle ore 18, da piazza Cairoli, e percorrenza lungo il viale S. Martino (area pedonale), via N. Bixio, via C. Battisti, via T. Cannizzaro, via Porta Imperiale e arrivo in piazza Lo Sardo sono stati disposti provvedimenti viabili. Pertanto, a partire dalle ore 18 di sabato 10 agosto sarà interdetto il transito veicolare nelle strade interessate al percorso limitatamente al passaggio del corteo, con presidi a cura delle Forze dell’Ordine, garantendo, anche mediante la sospensione del corteo, il transito di eventuali veicoli di pronto soccorso, in servizio di emergenza e delle Forze dell’Ordine. Inoltre, vigerà il divieto di sosta dalle 14.30 alle 20.30 su entrambi i lati di via N. Bixio, nel tratto compreso tra viale S. Martino e via C. Battisti; sul lato est (lato mare) di via C. Battisti, nel tratto compreso tra via N. Bixio e via T. Cannizzaro; e su entrambi i lati di via T. Cannizzaro, nel tratto compreso tra la via C. Battisti e via Porta Imperiale; e ancora su entrambi i lati di via Porta Imperiale, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e piazza Lo Sardo.

Sempre domenica 11 agosto avrà luogo la manifestazione ciclistica “Trofeo Maria Assunta”. L’evento sportivo si svolgerà lungo le carreggiate di via Garibaldi, nel tratto compreso tra il viale Giostra e via Gran Priorato. Pertanto, dalle ore 15 alle 22, è stato disposto il divieto di sosta in entrambe le carreggiate di via Garibaldi, e interdetto il transito veicolare, sempre nelle due carreggiate, nel tratto compreso tra viale Giostra e via Gran Priorato, con esclusione delle aree di intersezione in corrispondenza di viale Giostra e via Gran Priorato; e altresì vietata la circolazione veicolare nella carreggiata est (lato mare) della via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e piazza Unità d’Italia.

Gli eventi in provincia

A Gesso, per consentire la manifestazione “Ibissu Village Fest” che si svolgerà nel villaggio nelle giornate del 9, 10 e 11 agosto 2024, patrocinata dal Comune di Messina e organizzata dall’Associazione Culturale Gesso – La Perla dei Peloritani, sono stati adottati provvedimenti viabili per limitare la sosta e il transito veicolare in alcuni tratti delle vie interessate alla tre giorni di appuntamenti. Pertanto, a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 8 agosto sino alle 12 del 12 agosto saranno interdetti la sosta e il transito veicolare nella piazza S. Antonio Abate, e nelle vie, Eolo; Belvedere, nel tratto compreso tra piazza S. Antonio Abate e via Spadafora/via Salina; Milazzo; e via Madonna delle Grazie, nel tratto compreso tra via Milazzo ed il primo tornante;

Sempre a Gesso, si terrà il 16 agosto la “Rassegna Popolare Ibissota”. In occasione dell’evento culturale organizzato dall’Associazione Giovani e Volontari, sono state adottate limitazioni alla sosta e al transito veicolare. A partire dalle ore 18 di giovedì 15 agosto alle 24 di venerdì 16 agosto sarà vietata la sosta nelle seguenti vie del villaggio: in via Belvedere, nel tratto compreso tra piazza S. Antonio Abate e via Spadafora/via Salina; via Milazzo; via Madonna delle Grazie, nel tratto compreso tra via Milazzo ed il primo tornante; mentre dalle 14 alle 24 di venerdì 16 agosto sarà interdetto nelle suddette vie il transito veicolare.

Domenica 11 agosto limitazioni alla viabilità a Mili San Marco per consentire lo svolgimento della processione in onore del Patrono San Marco Evangelista. Dalle ore 18 alle 22 sarà vietata la sosta nella S. P. 38 (tratto all’interno del centro abitato), lato torrente, per un tratto di 50 metri a monte della Chiesa di San Marco e per un tratto di 100 metri a valle della stessa chiesa e su entrambi i lati del ponte antistante la medesima chiesa. Interdetto poi il transito veicolare limitatamente al passaggio della processione, nei tratti di strada impegnati dal corteo religioso.

