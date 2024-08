Dai Giganti al Don Giovanni e alla Vara, come cambia la viabilità

Dal 9 all'11 agosto entra nel vivo l'agosto messinese

MESSINA – Entra nel vivo l’estate messinese. Per consentire lo svolgimento degli eventi in programma il 9, 10 e 11 agosto nell’ambito dell’agosto messinese 2024 sono stati adottati provvedimenti viabili.

Dal 9 all’11 agosto la viabilità a Messina

In calendario, il 9 agosto si svolgerà la tradizionale Passeggiata dei Giganti.

Mata e Grifone, i due mitici giganti fondatori di Messina ed anche “geni tutelari” della stessa, sono due statue equestri, richiamo irrinunciabile dell’agosto messinese per le foto ricordo da Messina, e rappresentano una antica tradizione della città. Le due statue di cartapesta, alte da terra più di 5 metri, sono da sempre appellate dal popolo messinese come “U Giganti e a Gilantissa” (il Gigante e la Gigantessa). Altri hanno fatto riferimento a nomi quali tra – i più frequenti – Saturno e Cibele (alla latina), Kronos e Re (alla greca), Cam e Rea, Zancle e Rea, Grifone e Mata etc. I due giganti hanno assunto l’attuale posizione equestre sin dal 1723, ma precedentemente a questa data non avevano una forma stabile e venivano di volta in volta montati e vestiti per l’occasione. La tradizione delle due statue di Mata e Grifone, di cui non esiste una data di nascita certa, é fatta risalire intorno al Cinquecento, attraverso una nota di pagamento del 22 agosto del 1548, per la fornitura di un paio di guanti per la sola Gigantessa e di uno stendardo per la lancia del Gigante.

I Giganti, come ogni anno, dal deposito di via Catania saranno trasferiti a Camaro percorrendo via Catania fino alla rotatoria “Boris Giuliano” di piazza Zaera, viale Europa, via della Marina Russa per giungere nel complanare sud di via della Marina Russa, località Camaro S. Paolo, e proseguimento lungo l’accesso dello svincolo autostradale Messina Centro per l’immissione in via Comunale Camaro fino a giungere in piazza Fazio a Camaro Superiore. Pertanto, dalle ore 00,00 di venerdì 9 agosto alle 9 di lunedì 12 agosto, sarà vietata la sosta in tutta l’area di piazza Fazio; dalle 15 alle 19.30, la sosta sarà interdetta nella carreggiata nord di viale Europa, direzione di marcia mare-monte, nel tratto compreso tra via del Santo e via Carrubbara; e infine dalle 12 alle 21, sempre del 9 agosto e sino alle 9 di lunedì 12 agosto, il divieto di sosta è stato disposto sul lato nord del controviale nord di via Comunale Camaro, nel tratto compreso tra il viadotto autostradale e piazza Fazio.

L’appuntamento con i Giganti

L’appuntamento con la Passeggiata dei Giganti proseguirà lunedì 12 agosto, con il loro trasferimento dalla piazza Fazio di Camaro Superiore a Camaro Inferiore, in via Comunale Camaro, dove Mata e Grifone sosteranno nello slargo in prossimità della sede della III Municipalità. Quindi sarà interdetta la sosta lungo il suddetto slargo, dalle 00.00 del 12 agosto sino alle 9 di martedì 13 agosto. Il 13 agosto, giornata in cui i Giganti lasceranno Camaro Inferiore per raggiungere piazza Unione Europea, per consentire la Passeggiata lungo il percorso via Comunale Camaro, via della Marina Russa, viale Europa, rotatoria Boris Giuliano, via C, Battisti, via Garibaldi e arrivo a piazza Unione Europea, sarà interdetto il transito veicolare per il tempo necessario al passaggio del corteo con presidi mobili a cura della Polizia municipale. Infine, i Giganti il 14 agosto, lasceranno la piazza del Municipio per arrivare a piazza Castronovo e rientro a piazza Unione Europea, percorrendo la via Garibaldi fino a piazza Castronovo e ritorno; pertanto, durante la passeggiata, sempre con presidi mobili della Polizia municipale, sarà interdetto il transito veicolare limitatamente al passaggio delle due statue equestri.

Lo sbarco del Don Giovanni

Sabato 10 agosto si terrà la XVI edizione della “Rievocazione dello sbarco di Don Giovanni d’Austria” con il Corteo storico che partirà alle 17.30 da largo Minutoli, dove si unirà il corteo proveniente da palazzo Zanca, e proseguimento lungo la carreggiata est (lato mare) di via Garibaldi fino a piazza Unità d’Italia, con attraversamento della sede tranviaria per raggiungere la Passeggiata a Mare, dove, alle 18, alla Marina del Nettuno è in programma l’arrivo del Palio e delle navi con a bordo “l’Armata”. Dopo lo sbarco dei figuranti a seguire il Corteo si ricomporrà, e alle 18.20 percorrerà la via Garibaldi lato monte, arrivo a largo Minutoli, attraversamento della via Vittorio Emanuele II e via Garibaldi, per l’ingresso in piazza Unione Europea. Pertanto, sabato 10 agosto, dalle 12 alle 24, è vietata la sosta sul lato mare di via Vittorio Emanuele II in prossimità di piazza Unità d’Italia, per un tratto di 70 metri a sud della sede tranviaria al fine di consentire l’accesso del Corteo alla Passeggiata a Mare; inoltre, sempre dalle ore 12 alle 24, vigeranno i divieti di sosta e transito in via Argentieri, antistante palazzo Zanca, nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e S. Camillo.

Inoltre, sempre sabato 10 agosto, nell’ambito dell’evento dedicato allo sbarco di Don Giovanni D’Austria e del relativo Corteo Storico si terrà un momento dedicato allo sparo 21 colpi di cannone a salve presso il terrapieno antistante Forte San Salvatore. Pertanto, al fine di consentire la manifestazione pirotecnica, il comandante della Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto ha emanato apposita ordinanza per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della pubblica incolumità.

A partire dalle ore 18 del 10 agosto, nella zona di mare antistante l’area interessata dal lancio dei fuochi artificiali, è vietato ad una distanza di 400 mt: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; praticare la balneazione e comunque accedervi; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; e svolgere attività di pesca di qualunque natura. Non sono soggette al divieto le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi; le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio; le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza. Infine, le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, comunicando con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina al fine di acquisire informazioni e istruzioni utili per l’ingresso/uscita ed il transito in sicurezza nelle acque del porto di Messina.

I ceri votivi

Domenica 11 agosto, alle 19, si svolgerà invece il tradizionale appuntamento dell’uscita dei tre Ceri votivi dalla chiesa Oratorio della Pace per giungere in corteo a palazzo Zanca, dove sosteranno nell’atrio del palazzo Municipale per essere trasferiti il 14 agosto a piazza Castronovo, impegnando la careggiata est lato mare di via Garibaldi. Per l’occasione con presidi mobili della Polizia municipale sarà interdetto il transito veicolare limitatamente al passaggio del corteo.

Articoli correlati