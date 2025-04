Messina. Finali provinciali di badminton al Verona Trento, i vincitori

Assegnati tre titoli provinciali nelle varie categorie alle scuole e tre titoli individuali a Bortolotta, Manfrè e Campagna

MESSINA – L’istituto “Verona Trento – Majorana” di Messina ha ospitato le finali provinciali delle competizioni sportive scolastiche per l’anno scolastico 2024/25 di badminton, la competizione era aperta alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Nove istituti hanno partecipato all’evento, a trionfare tra le scuole medie l’istituto “Gaetano Martino”, nelle categoria Allievi maschile e femminile il “Verona Trento. Titolo Juniores maschile a Campagna sempre della scuola ospitante, mentre Manfrè del “Maurolico” prima nella categoria Juniores femminile. Nella categoria allievo individualista affermazione per Bartolotta dell’istituto “Merendino” di Capo D’Orlando.

“La grande importanza dei valori dello sport a scuola – spiega la dirigente scolastica Simonetta Di Prima – non può essere sottovalutata, poiché contribuisce allo sviluppo personale e sociale degli studenti. Il badminton offre una serie di benefici positivi. Attraverso la pratica costante e la disciplina, gli studenti imparano a rispettare gli avversari e a gestire sia le vittorie che le sconfitte. Inoltre, promuove un sano stile di vita, fondamentale per il benessere fisico e mentale. Questi valori contribuiscono a formare individui equilibrati e responsabili, rendendo l’esperienza scolastica più arricchente per tutti”. La riuscita dell’evento è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione del dipartimento di Scienze Motorie della scuola, guidato dal prof. Francesco Cirino, coach delle squadre e delegato provinciale FIBa (Federazione Italiana Badminton), e dal prof. Pino Galletta, consigliere regionale FIBa.

Tra le scuole secondarie di primo grado o scuole medie hanno preso parte: l’istituto comprensivo “Catalfamo” di Messina, l’istituto comprensivo “Gaetano Martino” di Tremestieri di Messina, l’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Ponte Schiavo di Messina e l’istituto comprensivo “Annarita Sidoti” di Gioiosa Marea. Per le scuole secondarie di secondo grado o Superiori hanno partecipato: l’I.I.S. “Verona Trento” di Messina, l’I.T.C. “Merendino” di Capo D’Orlando, il Liceo “Maurolico” di Messina, il Liceo “E. Ainis” di Messina e l’istituto “Caminiti Trimarchi” di Santa Teresa. La manifestazione si è svolta in un clima gioioso e sereno, caratterizzato dall’entusiasmo e dai valori intrinsechi dello sport.

Le classifiche del badminton provinciale

Le classifiche per le scuole medie sono state le seguenti: primo classificato: I.C. “Gaetano Martino”; secondo classificato: I.C. “Catalfamo”, terzo classificato: I.C. “Annarita Sidoti”; quarto classificato: I.C. “Leonardo Da Vinci”. Per le scuole superiori, nella categoria allievi i risultati sono stati: primo classificato: I.I.S. “Verona Trento”; secondo classificato: I.T.C. “Merendino”; terzo classificato: Liceo “Maurolico”. Nella categoria allieve, i punteggi sono stati: primo classificato: I.I.S. “Verona Trento”; secondo classificato: I.T.C. “Merendino”; terzo classificato: I.I.S. “Caminiti Trimarchi”. Nella categoria Juniores maschile, i risultati sono stati: primo classificato: Campagna del “Verona Trento”; secondo classificato: Monaco Presti del “Merendino”; terzo classificato Incognito del “Merendino”. Nella categoria Juniores femminile, i premi sono stati assegnati come segue: prima classificata: Manfrè del “Maurolico”; seconda classificata: Luciano del “Maurolico”; terza classificata: Olimpo dell’Ainis. Nella categoria allievo individualista, il primo classificato è stato Bartolotta del “Merendino”.

Questo sport è molto popolare in tutto il mondo e rappresenta un ottimo modo per rimanere attivi e divertirsi. Il badminton si gioca con una racchetta tra due giocatori (singolo) o due squadre di due giocatori (doppio), ha l’obiettivo di colpire un oggetto leggero di forma conica aperta, chiamato volano, facendogli oltrepassare la rete e mandandolo nella metà campo opposta, dove dovrà essere ribattuto al volo dall’avversario.

