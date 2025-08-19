Messina. Francesca Ariosto e Arianna Nicita live al Giardino Corallo

Appuntamento mercoledì 20 agosto alle ore 21. Ingresso gratuito

MESSINA – Due talenti messinesi per un nuovo appuntamento del cartellone estivo 2025 promosso dal Comune di Messina. Francesca Ariosto e Arianna Nicita saranno le protagoniste dello spettacolo musicale “La voce… il pianoforte”, in programma mercoledì 20 agosto, con inizio alle ore 21:00, al Giardino Corallo di Messina. Il concerto, a ingresso gratuito, promette di offrire al pubblico un’esperienza sonora intensa e raffinata.

Francesca Ariosto, diplomata in pianoforte al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, celebra un percorso artistico di successo. Tra i suoi riconoscimenti: la vittoria al Festival Nazionale del Piano-Bar al “501” di Vibo Valentia, il primo posto alla VI Rassegna Pianistica di Capo d’Orlando, la partecipazione come finalista al Festival di Castrocaro e un premio alla “Notte delle stelle” del Teatro Stabile di Milazzo.

Al suo fianco ci sarà Arianna Nicita, anch’essa diplomata in pianoforte al Conservatorio “A. Corelli”, vincitrice della prima edizione del Messina Music Contest 2023. È stata inoltre finalista a “The Stage”, il nuovo format musicale di RTP.

Le due musiciste offriranno un repertorio vario e coinvolgente, spaziando dai grandi successi della musica leggera italiana a brani internazionali; dalle melodie classiche napoletane alle radici popolari siciliane.