 Messina. Fuga di gas al cantiere del raddoppio ferroviario, 2 operai intossicati

Messina. Fuga di gas al cantiere del raddoppio ferroviario, 2 operai intossicati

Alessandra Serio

Messina. Fuga di gas al cantiere del raddoppio ferroviario, 2 operai intossicati

giovedì 05 Febbraio 2026 - 16:37

L'incidente alla galleria Giampilieri-Scaletta. VdF a lavoro per la sicurezza dell'area.

Messina – Non sono in pericolo di vita ma rimangono sotto osservazione medica i due operai ricoverati in ospedale nella tarda mattinata di oggi, dopo una fuga di gas avvenuta nel cantiere per il raddoppio ferroviario.

Incidente in galleria

E’ successo all’interno della galleria tra Giampilieri e Scaletta Zanclea. L’allarme è stato dato qualche minuto prima delle 13. I due operai hanno inalato monossido di carbonio mente erano a lavoro alla realizzazione della galleria.

VdF a lavoro

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area ed hanno interdetto l’intero cantiere, per verificare l’eventuale presenza di ulteriori perdite di monossido di carbonio. Per operare in sicurezza le squadre Nbcr hanno utilizzato un mezzo speciale per percorrere circa 1.600 metri all’interno della galleria.

Sul posto anche i carabinieri e personale Spresal. Gli operai sono stati trasferiti dal 118 al pronto soccorso del Policlinico di Messina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Liceo Seguenza: scientifico, artistico e linguistico per il mondo di domani. Ultimo Open Day venerdì 6 febbraio
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED