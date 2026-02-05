Messina. Fuga di gas al cantiere del raddoppio ferroviario, 2 operai intossicati

L'incidente alla galleria Giampilieri-Scaletta. VdF a lavoro per la sicurezza dell'area.

Messina – Non sono in pericolo di vita ma rimangono sotto osservazione medica i due operai ricoverati in ospedale nella tarda mattinata di oggi, dopo una fuga di gas avvenuta nel cantiere per il raddoppio ferroviario.

Incidente in galleria

E’ successo all’interno della galleria tra Giampilieri e Scaletta Zanclea. L’allarme è stato dato qualche minuto prima delle 13. I due operai hanno inalato monossido di carbonio mente erano a lavoro alla realizzazione della galleria.

VdF a lavoro

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area ed hanno interdetto l’intero cantiere, per verificare l’eventuale presenza di ulteriori perdite di monossido di carbonio. Per operare in sicurezza le squadre Nbcr hanno utilizzato un mezzo speciale per percorrere circa 1.600 metri all’interno della galleria.

Sul posto anche i carabinieri e personale Spresal. Gli operai sono stati trasferiti dal 118 al pronto soccorso del Policlinico di Messina.