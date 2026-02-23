Messina. “Fuochi d’artificio a Piazza Antonello” VIDEO

Sabato sera in pieno centro così viene movimentata la movida. La segnalazione di un cittadino

MESSINA – Nel mese di luglio hanno fatto discutere i consueti fuochi d’artificio a Cristo Re. Dopo la ripresa di due persone, grazie al sistema di videosorveglianza, è stato lanciato un appello dall’amministrazione comunale al rispetto per la città e per i suoi simboli, con l’intenzione di perseguire chi viola le regole. Sabato scorso, invece, un cittadino ha girato un video con i fuochi d’artificio a Piazza Antonello durante la movida messinese del sabato sera.