LP Movie, la community di amanti del cinema: “La cultura è più bella se condivisa”

In sala il lunedì, ma anche eventi nei pub o proiezioni in spiaggia in estate: "Si incontrano persone con la stessa passione"

MESSINA – La crisi dei cinema in Italia non ha risparmiato Messina. Nel dicembre scorso la città ha detto addio a un luogo storico come la Multisala Iris di Ganzirri, solo l’ultima delle sale cinematografiche a chiudere i battenti negli ultimi anni. Ciò nonostante la passione per il grande schermo continua a riecheggiare anche nei più giovani. E proprio da questa passione è nata una community che pian piano si sta espandendo, coinvolgendo sempre più ragazze e ragazzi di ogni fascia d’età.

Il progetto LP Movie

Si tratta di LP Movie, un collettivo nato da un gruppo di amici (originariamente è stato fondato da Giuseppe Cappadona, Gianmarco D’Antoni, Armando Rifici, Michele Crisafulli, ma presto si sono aggiunti in molti) che ha portato l’amore per il cinema sui social. Con il coinvolgimento di sempre più cittadini, attraverso un appuntamento settimanale (il lunedì) per la visione collettiva dei film al cinema e con eventi che coinvolgono anche locali e pub in città. Ad esempio lunedì prossimo, 23 febbraio, l’appuntamento è al The Screen di Tremestieri per lo spettacolo delle 20.15 di Rental Family, pellicola del regista Mitsuyo Miyazaki.

Com’è nata la community

A raccontare com’è nato il progetto sono stati gli stessi fondatori: “LP Movie nasce in modo molto semplice, quasi spontaneo. Eravamo quattro amici che, ogni lunedì sera, andavano al cinema. Non era importante cosa ci fosse in programmazione: ciò che contava era vivere la sala, condividere la passione per il cinema nell’unico posto in cui può essere davvero vissuta, insieme. Con il tempo si è aggiunto sempre qualcuno: un amico, un conoscente, poi qualcun altro ancora. Ogni settimana il gruppo cresceva, e insieme cresceva anche la consapevolezza che non stavamo solo andando al cinema, ma stavamo creando un piccolo momento di comunità. I cellulari restavano in tasca, nessuno sentiva il bisogno di distrarsi. Si condividevano idee, emozioni, punti di vista. Ed è qualcosa che oggi non è affatto scontato”.

“Dopo circa un anno – hanno proseguito – ci siamo fatti una domanda semplice: ci saranno sicuramente tante altre persone che condividono questa passione, ma che non sanno che esistiamo. Perché fermarci? Perché non trasformare un’abitudine tra amici in qualcosa di aperto a tutti? Così, pur non avendo ancora un format definito nei dettagli, ci siamo buttati, spinti dalla voglia di fare. L’occasione è arrivata durante la stagione estiva, quando il lido Tarea ha accettato di ospitarci: è nato così il ‘Cinema sotto le stelle’. Vedere quella spiaggia piena di persone a godersi un film insieme è stato un momento di grande orgoglio. Da lì abbiamo capito che l’idea poteva diventare qualcosa di più grande”.

Un’idea di Cinema 2.0

Un progetto che via via ha trovato la sua forma e che non si ferma alla “mera” visione dei film: “La nostra attività parte sempre dallo stesso principio: condividere il cinema e trasformarlo in un’esperienza collettiva. Oggi portiamo avanti l’idea di ‘Cinema 2.0’, una visione interattiva del film. Non ci limitiamo alla proiezione: coinvolgiamo il pubblico prima, durante e dopo la visione con curiosità, spiegazioni, approfondimenti e piccoli quiz a premi. L’obiettivo è mantenere viva l’attenzione e permettere a tutti di comprendere e vivere davvero ciò che stanno guardando. Organizziamo appuntamenti mensili ospitati dal The Screen Cinemas di Messina a Tremestieri e dall’Irish Pub di Ganzirri. Parallelamente stiamo sviluppando anche contenuti social a tema cinema: curiosità, recensioni, analisi e video. Il cuore, però, resta sempre lo stesso: persone che si incontrano grazie a una passione comune”.

L’idea è nata con un semplice obiettivo: “Far conoscere sempre di più questa realtà e riportare le persone in sala. Prima di iniziare, anche noi non sapevamo dove coltivare davvero questa passione. Mancava un punto di riferimento, uno spazio in cui sentirsi parte di qualcosa. Per questo abbiamo deciso di creare noi stessi ciò che avremmo voluto trovare. Vogliamo essere un ponte: tra chi ama il cinema e non ha con chi condividerlo, tra chi è curioso e cerca un luogo in cui sentirsi a casa. Il cinema unisce, e noi vogliamo contribuire a farlo tornare un luogo di incontro”.

E il sogno? ” Il sogno è continuare a crescere, vedere sempre più volti nuovi e sapere che qualcuno, grazie a LP Movie, non rinuncia a un film perché ‘non ha compagnia’. Nel futuro più vicino ci piacerebbe realizzare un podcast interamente dedicato al cinema: uno spazio in cui parlare liberamente di curiosità, approfondimenti e magari intervistare chi il mondo del cinema lo vive in prima persona. Il sogno più grande? Avere un giorno un cinema tutto nostro, uno spazio stabile dove poter portare avanti pienamente la nostra idea di proiezione interattiva e diventare un punto di riferimento per la città”.

La crisi del cinema: “Bisogna coinvolgere il pubblico”

I giovani che muovono LP Movie hanno anche analizzato la crisi del cinema, partendo proprio dalle chiusure delle sale messinesi: “Le cause probabilmente sono tante: le piattaforme di streaming hanno sicuramente inciso, così come i cambiamenti nelle abitudini e le difficoltà economiche. Ma non è solo questo. Oggi la soglia di attenzione è ai minimi storici: si preferiscono contenuti brevi, immediati, veloci. Il cinema, invece, richiede tempo, concentrazione, immersione. Crediamo però che il cinema non sia morto. Forse deve semplicemente adattarsi, innovarsi, trovare nuovi modi per coinvolgere il pubblico e riprendersi l’attenzione che merita. Ed è proprio quello che stiamo provando a fare con la nostra idea di esperienza interattiva”.

Infine un messaggio: “Il nostro messaggio è semplice: non aspettare di avere la compagnia ‘giusta’ per fare qualcosa che ami. Se ti piace il cinema, vieni. Troverai qualcuno con cui condividerlo. Il cinema è e resterà la settima arte. Per noi, e per la nostra terra, l’arte è parte dell’identità: siamo la patria di Sciascia, Verga, Pirandello, Andrea Camilleri, Antonello da Messina, Guttuso. Viviamo di cultura. L’innovazione è giusta e necessaria, ma non possiamo immaginare chi saremo senza ricordarci prima chi eravamo. La cultura è più bella quando è condivisa. E il cinema, visto insieme, è tutta un’altra cosa”.