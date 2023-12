Messina Futsal sconfitto, pesano le assenze sul campo del Canicattì - Tempostretto

Un largo 7-2 è il punteggio con cui i padroni di casa hanno piegato un Messina Futsal che doveva fare i conti con infortuni e squalifiche

CANICATTÌ – Le assenze hanno complicato ulteriormente la vita al Messina Futsal nella partita contro il Futsal Canicattì, che si è imposto in casa per 7-2 nella 9ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. I giallorossi erano privi degli infortunati Federico Venuto, Nanni Piccolo, Andrea Consolo più lo squalificato Emanuele Fichera. Nulla da fare anche per l’Under 19 nell’ultimo turno del girone d’andata. La formazione dello Stretto è stata battuta (2-10) dal Città di Palermo al “PalaLaganà”.

Futsal Canicattì – Messina Futsal 7-2

Il Futsal Canicattì indirizza subito la sfida con due gol ad inizio gara, realizzati da Toledo e Piovesan. Giuseppe Barbagallo dimezza le distanze, ma i rivali allungano sul 5-1 con tre reti di fila. Prima dell’intervallo Giuseppe Coppolino riduce il passivo. Nella ripresa, il Messina Futsal attacca orgogliosamente, andando molte volte al tiro. La qualità del Futsal Canicattì si concretizza, però, nei centri di Urso e Piovesan, che fanno calare il sipario sul match. Il torneo osserverà ora una settimana di pausa, per riprendere sabato 23 dicembre, quando la squadra allenata da Salvatore Battiato ospiterà la capolista New Taranto.

Risultati 9ª giornata Serie A2: New Taranto-Mascalucia C5 4-2; Aquile Molfetta-Audace Monopoli 1-4; Bitonto Futsal-Gear Piazza Armerina 3-2; Città di Palermo-Dream Team Palo del Colle 3-1; Futsal Canicattì-Messina Futsal 7-2; Ecosistem-Sammichele 2-1.

Classifica girone D: New Taranto 23; Futsal Canicattì 22; Sammichele 18; Mascalucia 16; Bitonto Futsal 14; Gear Piazza Armerina 13; Messina Futsal e Ecosistem Lamezia 10; Audace Monopoli 9; Dream Team Palo del Colle 8; Città di Palermo e Aquile Molfetta 5.

