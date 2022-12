Il Messina Futsal supera Acireale e sale al secondo posto in Serie B - Tempostretto

La quarta vittoria esterna arriva in rimonta. Doppietta per il neo acquisto Piccolo, poker completato da Costanzo e Malouk

ACIREALE – Quarta vittoria esterna di fila per il Messina Futsal e settimo risultato positivo consecutivo per la squadra del presidente Fabrizio Caratozzolo, che ha battuto (4-2), al “PalaVolcan”, la Drago Acireale nella 10ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5, agganciando, così, al secondo posto in graduatoria l’Ecosistem Lamezia a quota 18 punti.

Granata in vantaggio grazie al gol di Tomarchio. Immediata ed efficace la risposta giallorossa, come conferma il pareggio realizzato dal bomber Benny Costanzo. Nella ripresa, sale in cattedra Nanni Piccolo, che opera il sorpasso con una spettacolare rete: salta un avversario in dribbling e di sinistro insacca la sfera nell’angolo lontano. Cala poi il tris Morad Malouk, mettendo un’ipoteca sul successo, che diventa qualcosa in più quando ancora Piccolo va a bersaglio per il 4-1. Nel finale, gli acesi si proiettano orgogliosamente in avanti, adottando la tattica del “quinto di movimento”, e riducono le distanze con il centro di Saraceno, ma, alla sirena, i peloritani possono esultare.

Risultati e classifica Serie B girone H

Arcobaleno Ispica-Ecosistem Lamezia 0-0

Real Termini-Mascalucia C5 4-5

Città di Palermo-Villaurea 6-2

Monreale-Casali del Manco 5-3

Città di Acri-Megara Augusta 0-0

Città di Palermo 23 punti

Messina Futsal, Ecosistem Lamezia 18 punti

Mascalucia C5 16 punti

Mirto 14 punti

Megara Augusta, Drago Acireale, Monreale 13 punti

Casali del Manco 12 punti

Città di Acri, Villaurea 11 punti

Real Termini 3 punti

Arcobaleno Ispica 2 punti

